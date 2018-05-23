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Новые отношения? Люк Эванс на ланче с Виктором Турпиным
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Новые отношения? Люк Эванс на ланче с Виктором Турпиным 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Мы до сих пор не можем смириться, что один из самых привлекательных актеров Голливуда Люк Эванс (39) — открытый гей.
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И ему вот уже несколько месяцев приписывают роман с колумбийским актером Виктором Турпиным (36). Последний, кстати, был недавно замечен вместе с Люком в Каннах.
https://www.youtube.com/watch?v=vr2QzjJ2EVU
А теперь, вот, пара сходила на ланч в суши-ресторан в Беверли-Хиллз.
До этого слухи о романе подогревали совместные появления на официальных мероприятиях, фотографии из одних и тех же мест и загадочные признания Виктора в Instagram о том, как он сильно по «кому-то» скучает. Напомним, до этого Эванс около двух лет встречался с моделью Джоном Кортахарена (33), но в 2016-м пара рассталась.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/novye-otnosheniya-lyuk-evans-na-lanche-s-viktorom-turpinym/
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