Новые отношения? Люк Эванс на ланче с Виктором Турпиным

Мы до сих пор не можем смириться, что один из самых привлекательных актеров Голливуда Люк Эванс (39) — открытый гей.

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И ему вот уже несколько месяцев приписывают роман с колумбийским актером Виктором Турпиным (36). Последний, кстати, был недавно замечен вместе с Люком в Каннах.

https://www.youtube.com/watch?v=vr2QzjJ2EVU

А теперь, вот, пара сходила на ланч в суши-ресторан в Беверли-Хиллз.

До этого слухи о романе подогревали совместные появления на официальных мероприятиях, фотографии из одних и тех же мест и загадочные признания Виктора в Instagram о том, как он сильно по «кому-то» скучает. Напомним, до этого Эванс около двух лет встречался с моделью Джоном Кортахарена (33), но в 2016-м пара рассталась.

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/novye-otnosheniya-lyuk-evans-na-lanche-s-viktorom-turpinym/