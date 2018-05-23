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Проживающие пансионата для ветеранов труда узнали, как делают пастилу
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Проживающие пансионата для ветеранов труда узнали, как делают пастилу 

Наш Теплый стан 59 минут назад
Фото: Наш Теплый стан
На прошедшей неделе сотрудники отделения социально-медицинской помощи пансионата для ветеранов труда № 6 организовали для своих постояльцев увлекательную экскурсию в Коломну, на фабрику пастилы.
Экскурсанты узнали много нового и интересного об истории пастилы, рецептах изготовления, способах производства. Гвоздем программы стала дегустация этого всеми любимого лакомства. Самые смелые и любознательные на некоторое время превратились в кондитеров, приняли участие в приготовлении пастилы.
Экскурсия удалась на славу, все были в восторге!
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