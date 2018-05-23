«Красота требует жертв»: с какой целью мы терпим боль

У многих девочек в детстве были очень длинные волосы, забота о которых требовала много сил и времени. Каждый день, собирая дочек в школу, мамы заплетали им косы, нещадно дёргая, стягивая и выдирая им в спешке волосы. Позже пришлось смириться с болезненными процедурами по удалению волос на теле и приспособиться ходить на высоких каблуках и, вообще, терпеть ещё множество вещей, которые требуют выдержки и неизменно сопровождаются фразами типа «Красота требует жертв» и «Терпи, казак, атаманом будешь!» Почему же с ранних лет девочки сталкиваются с болью и вынуждены к ней привыкать?

В патриархальном обществе женщина объективируется, наделяется декоративной функцией, её предназначением становится поддержание своей востребованности у мужчин и подчёркивание своей внешностью социального статуса партнёра или супруга. Социальная установка «девочка должна быть красивой», предполагающая неукоснительное выполнение разных неприятных и затратных бьюти-процедур, приводит к тому, что мы принимаем связанную с ними боль как данность и почти никогда не ставим под вопрос ни то, почему мы должны её испытывать, ни то, почему испытывать её должны мы.

А причин этому несколько:

Власть и ресурсы в руках мужчин

Феминистка и писательница Андреа Дворкин в своей знаменитой работе «ГИноцид, или китайское бинтование ног» описывает почти тысячелетнюю практику бинтования ступней маленьких девочек с целью пресечения роста этой части ноги для того, чтобы ножка взрослой уже женщины была крошечного размера. Идеальная ступня имела в длину меньше 8 см и была «в высшей степени пухлой, мягкой и изящной». Такая ножка называлась «золотым лотосом» и возносила свою обладательницу на самый верх брачного рынка. Практика носила глубоко эротизированный характер: считалось, что ласки забинтованной ногой способны довести мужчину до высот блаженства. Бёдра и ягодицы женщины отекали от необходимости передвигаться на внешней стороне подогнутых пальцев, что привело к распространению среди китайских мужчин убеждения, что у «забинтованных» женщин особое, наиболее приятное для мужчин при проникновении расположение влагалища. При этом на обнажённые ступни жены мужу смотреть строго воспрещалось, и во время процедур по обработке ног женщины прятались от мужчин. Кроме того, деформированные ступни лишали женщин возможности просто нормально передвигаться, не говоря уже о работе (жён самых богатых и статусных мужчин носили не только по улице, но даже по дому), что закрепляло их зависимое положение. Возможность не бинтовать ноги представительницами высших сословий не рассматривалась в принципе, в противном случае девушка лишалась шанса выйти замуж (а во времена, когда женщина не могла стать экономически самостоятельной, это означало для неё верную смерть). Обычные ступни сохраняли лишь женщины низших классов, для которых труд наравне с мужчинами был залогом выживания. И хотя по травматичности и стереотипности эта практика куда радикальнее существующих сейчас, суть остаётся той же — женщины стремятся повысить «спрос» на себя в мужском обществе и ориентированы на мужчину как на субъект, обладающий властью и ресурсами.

Боль женщины по-прежнему не замечают

Приучая с детства девочек к мысли о том, что боль — это норма, общество в целом вуалирует проблему. А положение дел, которое игнорируется на массовом уровне, нет необходимости исправлять. Между тем этот вопрос выходит далеко за пределы таких привычных моментов, как, например, терпение боли от стягивающих волосы резинок и заколок или от неудобных туфель на шпильках. Согласно данным последних научных исследований, женщины склонны дольше выносить боль (отсюда стереотип о якобы меньшей восприимчивости женщин к боли), считая её недостаточным поводом для обращения к врачу и попадая в итоге к специалистам уже на поздних стадиях различных болезней и патологических состояний. Врачи в свою очередь склонны недооценивать жалобы женщин на боль, они менее серьёзно относятся к их состоянию и списывают всё на их пресловутую женскую «эмоциональность» и т.п. Замалчивание темы боли от бьюти-практик и всеобщее принятие её как нормы для женщин не позволяет и девочкам по мере взросления, и взрослым уже женщинам задать себе вопрос «А почему я должна испытывать и терпеть эту боль?»

Поддержание экономической системы и уровня потребления

Товары для женщин представлены на рынке в пугающе гигантских количествах, да ещё и стоят на порядок дороже. Все мы наверняка не раз слышали, что кремов для лица у каждой женщины должно быть как минимум два, но лучше, если больше; а без этого вот особого отшелушивающего скраба ваши ручки будут далеко не такими прекрасными, как могли бы быть, но он обязательно должен использоваться в комплексе с ещё десятью средствами; а палитра из теней двадцати цветов хороша, но из сорока — всё-таки лучше. Существует так называемый «налог на розовое», когда товары с маркировкой «для женщин» получают значительную наценку, причём это актуально даже для товаров вроде автомобильных салфеток. Таким образом, женщины, получая в целом меньшую в сравнении с мужчинами зарплату, тратят бОльшую её часть на косметику и различные процедуры по уходу за собой. Косметическая индустрия и производители средств для коррекции веса — лидеры мирового уровня по товарообороту. Рыночный оборот только косметической продукции в 2014 году равнялся 460 миллиардам долларов США, а к 2020 году ожидается рост этой цифры до 675 миллиардов. Представьте, что стало бы с мировой экономикой, если бы однажды все женщины проснулись и сказали себе: «Ведь мне же ничего этого не нужно — я прекрасна сама по себе, я нравлюсь себе такой, какая я есть!»

Разумеется, я не призываю женщин немедленно перестать ходить в салоны красоты, носить туфли на каблуках, делать причёски и краситься. Но каждой будет крайне полезно составить хотя бы примерный список вещей, которые она делает, посчитать деньги, которые на это уходят, и спросить себя: «А так ли мне необходима именно эта практика и особенно боль, которая с ней связана?»

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