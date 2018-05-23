Комитет Госдумы рекомендовал отклонить законопроект о сожительстве

По мнению первого зампреда комитета Ольги Окуневой, этот документ противоречит концепции государственной семейной политики, которая опирается на традиционные семейные ценности. «Мое личное отношение такое же: считаю, что это (сожительство — прим. „РГ“) неправильно», — сказала депутат. По ее словам, отношения надо оформлять в соответствии с законодательством, а «все остальное достаточно условно можно назвать „семьей“.

Автором поправок в Семейный кодекс РФ был сенатор Антон Беляков . Он предложил считать „фактическими брачными отношениями“ незарегистрированный в установленном порядке союз мужчины и женщины, проживающих совместно и ведущих общее хозяйство. „Признаками фактических брачных отношений являются: совместное проживание в течение пяти лет; совместное проживание в течение двух лет и наличие общего ребенка (общих детей)“, говорится в проекте закона.

Против данной инициативы выступила коллега Белякова по верхней палате парламента Елена Мизулина . „Нельзя относиться к браку, семье и разводам с такой легкостью. Фактический брак очень неустойчивый, порождает много семейно-правовых споров. Такие инициативы — это вредительство. Если мы хотим нанести вред России, то давайте примем такой закон. Но если вы считаете себя не на словах, а на деле, гражданами России, патриотами, то нельзя принимать такой закон“, — заявляла она ранее.