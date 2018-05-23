Ещё
Комитет Госдумы рекомендовал отклонить законопроект о сожительстве
Далее:
Читайте также:
Ещё

Комитет Госдумы рекомендовал отклонить законопроект о сожительстве 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
По мнению первого зампреда комитета Ольги Окуневой, этот документ противоречит концепции государственной семейной политики, которая опирается на традиционные семейные ценности. «Мое личное отношение такое же: считаю, что это (сожительство — прим. „РГ“) неправильно», — сказала депутат. По ее словам, отношения надо оформлять в соответствии с законодательством, а «все остальное достаточно условно можно назвать „семьей“.
Автором поправок в Семейный кодекс РФ был сенатор Антон Беляков. Он предложил считать „фактическими брачными отношениями“ незарегистрированный в установленном порядке союз мужчины и женщины, проживающих совместно и ведущих общее хозяйство. „Признаками фактических брачных отношений являются: совместное проживание в течение пяти лет; совместное проживание в течение двух лет и наличие общего ребенка (общих детей)“, говорится в проекте закона.
Против данной инициативы выступила коллега Белякова по верхней палате парламента Елена Мизулина. „Нельзя относиться к браку, семье и разводам с такой легкостью. Фактический брак очень неустойчивый, порождает много семейно-правовых споров. Такие инициативы — это вредительство. Если мы хотим нанести вред России, то давайте примем такой закон. Но если вы считаете себя не на словах, а на деле, гражданами России, патриотами, то нельзя принимать такой закон“, — заявляла она ранее.
Сенатор поддержала решение профильного комитета Госдумы рекомендовать данный законопроект к отклонению.
Российская Газета: последние новости
На племянника жены принца Гарри пожаловались полицейским В США родители через суд заставили сына съехать В Петербурге сорвались два тендера с дорогой мебелью для чиновников
Женский форум  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ким Кардашьян поделилась своим обнаженным фото4
Названы марки опасного сливочного масла18
Пугачева поделилась интимными подробностями10
Как выглядят дети, которые вырастили звери
Знаменитая певица разделась в ванной в прямом эфире
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
10:21
Смогут ли учёные продлить жизнь человека
Здоровье
07:34
Как выглядят дети, которые вырастили звери
Дети
01:00
К Бузовой вернулись аппетитные формы
Звёзды
11:41
Романы звезд, на которые всем плевать
Звёзды
12:05
Как живут жены спортсменов-богатеев
Звёзды
06:33
Мистические загадки, которые решат самые сметливые
Психология
10:12
Топ хитрых уловок, которые используют рекламщики
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение