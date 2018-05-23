«Правильный перерыв — это кнопка сброса». Как выгодно использовать каждые 5 минут отдыха

Режим цейтнота приводит к тому, что даже 10-минутный отдых от работы многие считают поблажкой. Между тем перерывы крайне полезны, они «обновляют» концентрацию и помогают в итоге работать больше. Если вы регулярно не прерываетесь на отдых во время работы или не чувствуете себя отдохнувшим и свежим после перерывов, если они все же есть, то, возможно, вы что-то делаете не так, пишет FastCompany.

Если верить науке, перерывы крайне полезны, они обновляют способность концентрироваться и помогают в итоге делать больше работы. Конечно, длинные списки дел и постоянный упор на продуктивность, превращают паузы в работе в поблажку самому себе, но находить на них время все же нужно.

Если вы не находите преимуществ в перерывах, то, возможно, неправильно их проводите, утверждает Карсон Тейт, автор книги «Работай легко. Индивидуальный подход к повышению продуктивности».

Вы должны полностью отстраниться от работы, — говорит она. — Не нужно перекусывать и проверять почту одновременно, вы должны ментально отстраниться от работы. Правильный перерыв — это кнопка сброса.

Когда мы возвращаемся с перерыва, то можем быть более креативными, оригинальными и собранными, — говорит Тейт. — Мы возвращаемся не настолько склонными к постоянному отвлечению на социальные сети или развлекательные сайты. Мы более страстно и вовлеченно работаем.

Так чем же занять себя в это время? Вот несколько идей, как извлечь максимум из перерывов.

От 5 до 15 минут

Любая активность дает позитивные результаты, например, повышает креативность и проницательность, утверждает Тейт.

Походите по лестнице, выйдите на улицу и прогуляйтесь вокруг здания, попрыгайте или поотжимайтесь. Неважно — любая физическая активность заставляет кровь циркулировать. Пятиминутные перерывы могут быть более эффективными, чем получасовые, если вы двигаетесь.

Поройсамое полезное, что вы можете сделать, — это не делать ничего, считает писательница Мавра Томас.

Вместо того, чтобы погружаться в свой список дел, попрактикуйте самоосознавание и медитацию или просто глубоко подышите, — говорит она. — Вы можете это делать как пару минут, так и двадцать. Короткие перерывы сохраняют ваш разум заряженным и могут привести к возгласу «Эврика!».

Или просто посмотрите в окно и помечтайте, но только если из окна видно достаточно зелени. В выводах одного из исследований, опубликованных в Harvard Business Review , утверждается, что «зеленые перерывы» повышают концентрацию внимания и производительность в целом.

30 минут

Если у вас есть полчаса, потратьте их на прогулку, предлагает писательница Лаура Стак. Многочасовая работа за столом может убивать в вас всю энергию, — заявляет она. — Если же на улице дождливо или холодно, походите по лестнице или зданию.

По мнению Томас, уборка своего рабочего места может также стать хорошим занятием для перерыва.

«Вы можете говорить все, что угодно о творческом беспорядке, но по своему опыту я могу лишь сказать, что беспорядок равняется стрессу, — говорит она. — Беспорядок говорит вам и всем окружающим о том, что вы перегружены и плохо контролируете ситуацию; что многие вещи, требующие внимания, не получают его из-за банального бардака».

Перерывы также оказывают хорошие влияние, если в это время вы можете связаться с другими людьми, утверждает Тейт. Позвоните другу или любимому человеку, пообщайтесь с коллегой; не о работе, конечно, а, например, о выходных или отпуске.

60 минут

Если у вас есть целый час, то уходите с рабочего места. Сходите пообедать или выпить кофе с другом, коллегой или начальником.

Укрепление рабочих отношений положительно влияет на вашу карьеру, а возможность расслабиться с друзьями или семьей снижает уровень стресса и заряжает мозг, — говорит Томас.

Используйте это время для «разгрузки памяти», это занятие поможет вам перенести свои мысли на бумагу, где они могут выглядеть более объективно. Этот простой способ позволяет вам набраться опыта, перед тем как придет время серьезно засесть за проект.

Можете также отдохнуть от экранов и почитать. Чтение книг может снижать стресс лучше, чем музыка, прогулка или чашка чая, согласно исследованию Университета Сассекса. Чтение снижает пульс и снимает мышечное напряжение, позволяет расслабиться и не думать о всевозможных проблемах.

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