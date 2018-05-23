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Юрий Красножан: «Отношения со Смородской не были все время негативные. Я не кричу на женщин»
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Юрий Красножан: «Отношения со Смородской не были все время негативные. Я не кричу на женщин» 

Спорт-Экспресс 46 минут назад
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Красножан рассказал об отношениях с бывшим президентом «железнодорожников» Ольгой Смородской. По его словам, они были нормальные, но один раз пришлось поговорить на повышенных тонах. Красножан работал в «Локомотиве» с 2010 по 2011 год.
— Отношения со Смородской не были все время негативные. У нас были нормальные, рабочие отношения, –, — сказал Красножан в эфире передачи «Foot'больные люди» — Возможно, повлияла ситуация с Ибричичем, когда появился вопрос «почему он не играет?» и появился ответ «будет готов — будет играть». Немного на повышенных тонах поговорили. Я не кричу на женщин — просто мы громко говорили.
Стараюсь не возвращаться к этой теме, а то получается, что начинаешь плохо говорить о женщине. Ну ладно как президент — я ее не сужу. Вопрос другой — она же мать, бабушка, жена. Людям будет неприятно слушать это. Поэтому все, Ольга Юрьевна и Ольга Юрьевна.
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