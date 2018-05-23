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В здании вокзала Новосибирск-Главный появились наклейки «Фотографировать разрешается»
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В здании вокзала Новосибирск-Главный появились наклейки «Фотографировать разрешается» 

ngs.ru 41 минуту назад
Фото: ngs.ru
На вокзале Новосибирск-Главный и его перроне появились наклейки с надписью «Фотографировать разрешается».
Наклейки приклеил начальник вокзала Роман Рябикин — такая акция прошла сегодня, 23 мая, на крупнейших вокзалах России.
«Наиболее привлекательными для фотографирования были названы интерьеры центрального зала ожидания вокзала с большим куполообразным потолком, зимним садом, люстрами и украшенным монохромными рисунками роялем, а также интерьеры восточного зала ожидания, скульптурные композиции и макет первого паровоза «Проворный» на перроне вокзала», — рассказали в пресс-службе ЗСЖД.
Руководство вокзала предлагает пассажирам делать в этих местах фотографии и селфи.
Как пояснили представители железной дороги, акция напоминает пассажирам, что они могут свободно фотографировать «объекты пассажирской инфраструктуры для личных целей».
«В то же время фотосъёмка не должна мешать другим пассажирам, провожающим и сотрудникам железных дорог. Пассажиров также просят воздержаться от фотосъёмки, которая угрожает собственной жизни и здоровью снимающего или других людей, а также убедительно просят не снимать работу досмотрового оборудования (интроскопы, камеры видеонаблюдения, датчики сигнализации и т.п.), а также обслуживающий его персонал», — уточнили в пресс-центре.
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