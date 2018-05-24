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Супругу Евгения Плющенко заподозрили в беременности
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Супругу Евгения Плющенко заподозрили в беременности 

tele.ru 29 минут назад
Продюсер Яна Рудковская посетила светскую вечеринку, посвященную дню рождения ее подруги, дизайнеру Алле Вербер. Супруга Евгения Плющенко появилась на публике в черном прозрачном платье в пол с принтом из белых ландышей, с подкладкой телесного цвета. Ролик о своем посещении вечеринки она опубликовала в Instagram, где призналась, что знала тайны оформления вечера, какие там будут цветы — ландыши и сирень, поэтому и выбрала себе платье, гармонирующее со всей этой красотой.
Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)
21 Май 2018 в 9:24 PDT  На видео Рудковская показывает интерьер, где проходила вечеринка, затем в кадре появляется ломящийся от деликатесов праздничный стол. И что делает Яна? Из всех угощений она берет лишь небольшую кисточку винограда, демонстрирует ее и … кладет обратно. Наблюдательные подписчики Рудковской обратили внимание не только на интерьер вечеринки и виноград. «Ой, Ой, Ой. Это что было? Виноград обратно в общую тарелку? По этикету не допустимо. А что с походкой?», «Да, что за выпад был с виноградной гроздью? Бокал вина смотрелся бы лучше… И еще хочу спросить. Теперь принято с собой оператора брать на все мероприятия?», «Виноград, виноград! А живот у нее хоть кто-нибудь заметил?!». Никаких комментариев от Яны пока не последовало.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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