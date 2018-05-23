Микрозелень: выращиваем быстро и просто! 

Микрозелень — это зелень круглый год! Я сажаю ее уже несколько лет одним и тем же способом — на ватные диски)) Никакой земли не нужно. На примере кресс-салата я раскрою вам свой секрет наглядно.
Нам понадобится:
баночка;
ватные диски или бумажное полотенце (нужно свернуть в маленький квадратик);
вода.
Кресс-салат
Диски укладываем в несколько слоев, наливаем воды… обильно.
Кресс-салат посадка
Насыпаем семена на ватный диск, накрываем емкость пленкой. Я ставлю микрозелень в темное теплое место, проклевываются семена уже на второй день.
Кресс-салат
Проходит неделя или чуть больше — и микрозелень можно начинать есть))
Кресс-салат
Конечно, нужно подрастить зелень чуток побольше, но я свою сфоторграфировать не успела — дочка очень любит кресс-салат)) Этот способ самый простой и не затратный, вырастить микрозелень сможет даже ребенок, главное не забывать подливать водички)) Спасибо за внимание!