Микрозелень: выращиваем быстро и просто!

Микрозелень — это зелень круглый год! Я сажаю ее уже несколько лет одним и тем же способом — на ватные диски)) Никакой земли не нужно. На примере кресс-салата я раскрою вам свой секрет наглядно.

Нам понадобится:

баночка;

ватные диски или бумажное полотенце (нужно свернуть в маленький квадратик);

вода.

Кресс-салат

Диски укладываем в несколько слоев, наливаем воды… обильно.

Кресс-салат посадка

Насыпаем семена на ватный диск, накрываем емкость пленкой. Я ставлю микрозелень в темное теплое место, проклевываются семена уже на второй день.

Кресс-салат

Проходит неделя или чуть больше — и микрозелень можно начинать есть))

Кресс-салат

Конечно, нужно подрастить зелень чуток побольше, но я свою сфоторграфировать не успела — дочка очень любит кресс-салат)) Этот способ самый простой и не затратный, вырастить микрозелень сможет даже ребенок, главное не забывать подливать водички)) Спасибо за внимание!