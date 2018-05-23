Жители Преображенки узнают, зачем летом отключают горячую воду

mos.ru. С графиком отключения горячей воды можно ознакомиться на официальном сайте мэра и Правительства Москвы

На сайте даны разъяснения, зачем проводится отключение горячей воды летом, нужно ли платить за этот период по этой статье расходов, на какой срок отключают воду и по каким адресам. Каждый житель Преображенки легко узнает, на какой срок отключается горячая вода. Для этого нужно ввести в поисковой строке свой адрес.

Важная информация — в некоторых домах нашего города горячую воду не будут отключать вовсе или отключат, но на короткий срок. Эта информация тоже есть на сайте. Там же можно узнать, куда обращаться, если воду уже должны были включить либо отключение началось, а горячей воды нет.

Обо всем этом можно знать здесь.