Ещё
Жители Преображенки узнают, зачем летом отключают горячую воду
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жители Преображенки узнают, зачем летом отключают горячую воду 

Управа района Преображенское 26 минут назад
Фото: Управа района Преображенское
С графиком отключения горячей воды можно ознакомиться на официальном сайте мэра и Правительства Москвы mos.ru.
На сайте даны разъяснения, зачем проводится отключение горячей воды летом, нужно ли платить за этот период по этой статье расходов, на какой срок отключают воду и по каким адресам. Каждый житель Преображенки легко узнает, на какой срок отключается горячая вода. Для этого нужно ввести в поисковой строке свой адрес.
Важная информация — в некоторых домах нашего города горячую воду не будут отключать вовсе или отключат, но на короткий срок. Эта информация тоже есть на сайте. Там же можно узнать, куда обращаться, если воду уже должны были включить либо отключение началось, а горячей воды нет.
Обо всем этом можно знать здесь.
Управа района Преображенское: последние новости
Программа ремонта подъездов реализуется в нашем районе
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы марки опасного сливочного масла6
К Бузовой вернулись аппетитные формы13
Пугачева поделилась интимными подробностями3
Как блестящая дочь генсека оказалась в психушке1
«Парней забавнее возбуждать»: откровения бисексуалов8
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
11:41
Романы звезд, на которые всем плевать
Звёзды
12:05
Как живут жены спортсменов-богатеев
Звёзды
06:33
Мистические загадки, которые решат самые сметливые
Психология
10:12
Топ хитрых уловок, которые используют рекламщики
Психология
04:50
О чем говорят ваши руки
Здоровье
13:52
Звезды, которые не боятся старости
Звёзды Здоровье
04:16
К чему ведет кровосмешение
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение