«Волжский аист» на набережной Самары получил спецприз премии АРХИWOOD-18 

Конструкция «Волжский аист» на набережной Самары, сделанная зодчими из бюро lim_architects, получила спецприз в номинации «Дизайн городской среды».
В этом году премия собрала рекордное количество заявок — 180. В шорт-лист премии Экспертный совет отобрал 46 объектов. На конкурсе также были представлены номинации «Загородный дом», «Малый объект», «Арт-объект», «Общественное сооружение», «Дерево в отделке», «Интерьер», «Предметный дизайн» и «Реставрация».
В главной номинации — «Загородный дом» — представлено сразу 10 работ. Победил дом KINO Сергея Колчина (бюро Le Atelier). Народное голосование признало лучшим ТАФ-Кондоминиум Александра Ермолаева (мастерская ТАФ).
В состав жюри вошли: Никита Токарев (директор школы МАРШ), Анна Мартовицкая (главный редактор журнала SPEECH), Алексей Бавыкин (руководитель мастерской «Алексей Бавыкин и партнеры»), Станислав Горшунов (руководитель бюро Горшунова/GOR A, Нижний Новгород), Дарья Бутахина и Александр Кудимов (бюро RueTemple) и Виталий Горелов (руководитель проекта московского представительства компании HONKA).