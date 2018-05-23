«Волжский аист» на набережной Самары получил спецприз премии АРХИWOOD-18

Конструкция «Волжский аист» на набережной Самары, сделанная зодчими из бюро lim_architects, получила спецприз в номинации «Дизайн городской среды».

В этом году премия собрала рекордное количество заявок — 180. В шорт-лист премии Экспертный совет отобрал 46 объектов. На конкурсе также были представлены номинации «Загородный дом», «Малый объект», «Арт-объект», «Общественное сооружение», «Дерево в отделке», «Интерьер», «Предметный дизайн» и «Реставрация».

В главной номинации — «Загородный дом» — представлено сразу 10 работ. Победил дом KINO Сергея Колчина (бюро Le Atelier). Народное голосование признало лучшим ТАФ-Кондоминиум Александра Ермолаева (мастерская ТАФ).