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Хлое Кардашьян хочет выйти замуж за Тристана Томпсона, несмотря на его измены
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Хлое Кардашьян хочет выйти замуж за Тристана Томпсона, несмотря на его измены 

Журнал ОК! 2 часа назад
Тристана Томпсона застали за поцелуями с другой девушкой за день до рождения его с Хлое Кардашьян дочки Тру. Несмотря на измену, звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» хочет дать второй шанс баскетболисту и, как сообщается, становится «все счастливее и счастливее с каждым днём».
Хлое Кардашьян и Тристан Томпсон
«Она сейчас в прекрасном настроении. Она выглядит счастливее с каждым днём. Она хочет, чтобы семья была в полном составе. Она готова простить», — цитируют инсайдера западные СМИ.
Она готова выйти за него замуж, но серьёзных разговоров об этом в их семье нет.
Также сообщается, что Хлое верит, что они с Тристаном смогут разобраться в своих отношениях, решить все проблемы и жить счастливо.
Напомним, что баскетболист Тристан Томпсон и Хлое Кардашьян стали родителями в апреле. Звезда реалити-шоу состоит в отношения со спортсменом чуть больше года. Новорожденная дочь Тру стала их первым ребенком. ?Happy One Month True?
A post shared by Khloé (@khloekardashian) on  May 12, 2018 at 5:37am PDT
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