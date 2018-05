Хлое Кардашьян хочет выйти замуж за Тристана Томпсона, несмотря на его измены

Тристана Томпсона застали за поцелуями с другой девушкой за день до рождения его с Хлое Кардашьян дочки Тру. Несмотря на измену, звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» хочет дать второй шанс баскетболисту и, как сообщается, становится «все счастливее и счастливее с каждым днём».

Хлое Кардашьян и Тристан Томпсон

«Она сейчас в прекрасном настроении. Она выглядит счастливее с каждым днём. Она хочет, чтобы семья была в полном составе. Она готова простить», — цитируют инсайдера западные СМИ.

Она готова выйти за него замуж, но серьёзных разговоров об этом в их семье нет.

Также сообщается, что Хлое верит, что они с Тристаном смогут разобраться в своих отношениях, решить все проблемы и жить счастливо.

Напомним, что баскетболист Тристан Томпсон и Хлое Кардашьян стали родителями в апреле. Звезда реалити-шоу состоит в отношения со спортсменом чуть больше года. Новорожденная дочь Тру стала их первым ребенком. ?Happy One Month True?

A post shared by Khloé (@khloekardashian) on May 12, 2018 at 5:37am PDT