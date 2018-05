Меган Маркл и Камилла Паркер-Боулз рассмеялись во время официальной речи Гарри!

Кажется, Меган Маркл (36) теперь может позволить себе все, что угодно. Вчера на садовой вечеринке в Букингемском дворце Гарри (33) произносил официальную речь, посвященную отцу, и к нему пристала пчела. Гарри остановился, сказал: «Извините, просто эта пчела мне надоела» и рассмешил свою мачеху и герцогиню Сассекскую.

Very funny moment as The Duke of Sussex, watched by his new bride, gets bombed by bumblebee as he gives a warm and witty speech to mark Prince Charles’s 70th birthday pic.twitter.com/HTOeZzIJmr

— Rebecca English (@RE_DailyMail) 22 мая 2018 г.

Кстати, на Меган было сдержанное, но очень красивое белое платье британского бренда Goat за 555 фунтов стерлингов. И его раскупили через 20 минут после того, как фото Маркл появились в Сети! Похоже, теперь она — главная it-girl планеты!

