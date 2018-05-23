Сразу шесть мотоциклов одновременно угнали в Приморье

Назначено вознаграждение в размере 100 тысяч рублей.

В ночь с 18 на 19 мая 2018 с территории базы «Елена» по адресу: г. Уссурийск, ул. Урицкого, д. 57а были похищены шесть мотоциклов эндуро. Об этом сообщается на тематическом форуме MotoDVD.

В частности, были угнаны следующие мотоциклы:

1. HONDA XR250 белого цвета (рама MD30-1007125) 2. SUZUKI DRZ400SM жёлтого цвета (рама SK44A-104320) 3. SUZUKI Djebel200 синего цвета (рама SH42A-106464) 4. SUZUKI DR250 белого цвета (рама SJ44A-100250) 5. KAWASAKI KDX250 зелёного цвета (рама DX250F-008999) 6. KAWASAKI KLX250 чёрно-зелёного цвета (LX250E-304136)

Назначено вознаграждение — 100 тысяч рублей рублей за достоверную информацию, способствующую поиску всех украденных мотоциклов.