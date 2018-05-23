В Петербурге сорвались два тендера с дорогой мебелью для чиновников

Всего в тендере фигурировали 20 предметов и наборов. За стол для переговоров чиновники были готовы не пожалеть 540 тысяч рублей. Дополнительно покупался еще один, его максимальная стоимость оценивалась в 260 тысяч. К столу полагалась тумбочка за 152 тысячи рублей и шкаф за 253 тысячи.

Еще администрация Петроградского района планировала купить диван за 90 тысяч и обеденный стол за 45. Фигурировала в закупке и тумбочка для чайной за 60 тысяч рублей. Кофе пить чиновники, судя по всему, планировали за отдельным кофейным столиком. Его оценили в 24 тысячи рублей.

На этом фоне кресло руководителя за 67 тысяч рублей уже и не кажется таким дорогим, равно как и набор из 14 стульев по 28 тысяч рублей за штуку.

Мебелировать в стиле премиум район планировал не только кабинет высокого начальства, но и зону секретарей. В закупке оказались две стойки рецепшн за 400 и 240 тысяч рублей.

Этот лот корреспондент «РГ» обнаружила две недели назад на сайте госзакупок и обратилась за разъяснениями в администрацию Петроградского района. Редакция просила чиновников рассказать, зачем вообще закупались такие предметы как тумба под аквариум и гарнитур для чайной. Также "Российская газета" попросила ответить, пробовали ли в администрации искать мебель подешевле.

Письмо с неудобными вопросами корреспондент «Российской газеты» направила в администрацию Петроградского района 10 мая. А 17-го получила ответ, что данная закупка неактуальна, поскольку заказчиком, которым являлась районная администрация, принято решение об отмене определения поставщика. К слову, на сайте госзакупок значится, что тендер отменили 16 мая.

На вопрос, откуда взялись такие цены на мебель, в районной администрации ответили, что для определения цены контракта был проведен анализ рыночных цен идентичных товаров на основе полученных предложений. Редакция нашла подтверждение: мониторинг был. Например, при определении цены гарнитуров для чаепития рассматривались варианты за 460, 525 и 515 тысяч рублей.

За перетяжку своей мебели заплатит 45 тысяч рублей Центр образования No 1. Это дешевле одного кресла руководителя в районной администрации

Не получится купить новую мебель и у администрации Колпинского района. Аукцион признали несостоявшимся. Между тем, на обновление кабинетов двух заместителей главы администрации под номерам 249 и 297 в районе готовы были потратить до 1,2 миллиона рублей. Запросы в Колпинском районе оказались значительно скромнее. Один рабочий стол планировали купить за 99 тысяч, второй — за 107. В закупке значились два стола за 95 тысяч каждый, две греденции за 65 и 55 тысяч, три тумбочки за 40, 46 и 65 тысяч, несколько шкафов, самый дорогой стоил 81 тысячу рублей.

И. о. главы администрации Колпинского района Николай Гордей в официальном ответе сообщил «РГ», что определение поставщиков для нужд администрации осуществлялось в строгом соответствии с законодательством.

"Кабинеты №№ 249 и 297 (для которых и закупалась мебель, — прим. ред.) занимают заместители главы администрации Колпинского района Санкт-Петербурга, которые в соответствии со своими должностными обязанностями проводят в вышеуказанных кабинетах совещания, видеоконференции, встречи делегаций, дают интервью и осуществляют иные представительские функции. Учитывая данное обстоятельство, при выборе мебели для составления технического задания к государственному контракту была выбрана категория «мебель для руководителей». Мебель средней ценовой категории выбиралась с учетом требований к потребительским свойствами, указанным в приложении к постановлению правительства Санкт-Петербурга от 15.06.2016 № 489", — говорится в ответе Николая Гордея.

Стоит отметить, что в приложении к постановлению № 489 прописаны потребительские свойства товаров, которые могут закупать руководители различного уровня. Но в документе указаны предельные значения, например, высокопоставленные чиновники могут купить себе мебель из массива ценных тропических пород дерева, а могут ограничиться и мебелью из березы, лиственницы и других, более близких и более дешевых пород. Точно так же и с обивкой. Закупка мягкой мебели из натуральной кожи возможна, но никто не запретит чиновникам приобрести мебель с обивкой из искусственной кожи, микрофибры или обычной ткани.

С вопросом, как воспринимать то, что чиновники обустраивают кабинеты в подобной комплектации, «РГ» обратилась в Общероссийский народный фронт, активисты которого не первый год ищут тендеры с очень высокими потребительскими свойствами, иначе говоря, предметами роскоши.

Пока чиновники выбирают столы, за которыми не стыдно проводить совещания, другие организации ремонтируют то, что у них есть. Например, подростковый центр «Невский» приведет в порядок 35 кресел, диванов и банкеток за 49 тысяч рублей. За перетяжку своей мебели заплатит 45 тысяч Центр образования №1. В 42 тысячи уложится при ремонте диванов и кресел Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Центрального района.

Комментарий

Дмитрий Петровичев, член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге:

— Данные закупки нуждаются в более глубоком анализе. Возможно, законодательство они и не нарушают, но являются вопросом неэффективного расходования средств, этики адекватного понимания существующей обстановки в стране.

Кстати

"Российская газета" очень рассчитывает, что когда первые лица районных администраций вновь решат обновить рабочую обстановку, они проявят скромность. Возможно, тогда социальным центрам и подростковым клубам тоже достанется что-то новое.