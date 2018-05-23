Depot WPF разработало упаковку фермерских продуктов для «Братьев Чебурашкиных»

Компания «Братья Чебурашкины. Семейная ферма», по словам агентства, известна искушенным вкусом и требовательным отношением к дизайну своей продукции. В Depot WPF Владислав и Станислав Чебурашкины пришли с новым брендом «Семейное дело», под которым планируется производить несколько популярных позиций молочного ассортимента.

Примеряясь к задаче, команда проекта обратила внимание на важность для нового продукта понятия «семья». Оно не только встречается в названии бренда, но и заложено в бизнес-философии производителя. Именно семейный характер является ключом к пониманию фермерства, не привязанного к определенному месту (агро-предприятие Чебурашкиных уже работает в двух районах Подмосковья и будет расширяться).

Семьи, владеющие частным молочным производством, не просто работают на ферме: они на ней живут. Это жизнь, полная труда, увлечённости, радости и забавных историй, которые со временем становятся семейными легендами.

Этот уникальный дух дизайнеры и решили передать, показав на упаковке живые истории о семейном молочном производстве. В дизайне использована серия иллюстраций Веры Зверевой, решенных в теплой и немного наивной манере. Главными героями графических зарисовок стали девочка и корова, которая из категорийного персонажа здесь превратилась в настоящего члена «молочной семьи».

Вера Зверева, дизайнер

Разрабатывая дизайн, мы сразу закладывали гибкую систему, которую легко будет адаптировать на разные форматы упаковки, при этом она сохраняет узнаваемость и эмоциональный тон коммуникации. Серия иллюстраций состоит из гораздо большего количества сюжетов, чем сейчас SKU. Мы надеемся, что линейка будет расширяться и в скором времени история про девочку и корову увидит свет в полном объеме.

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Упаковка помогла наполнить новый бренд теплотой, сделать ценности фермерского образа жизни ближе для российских потребителей.

Владислав Чебурашкин, основатель и генеральный директор «Братья Чебурашкины. Семейная ферма»

Создавая новый бренд молочных продуктов в более массовом сегменте, чем премиальный фамильный бренд «Братья Чебурашкины. Семейная ферма», мы ставили перед собой конкретную задачу — найти такой дизайн, который выглядел бы привлекательно для максимально широкой аудитории.

Нам нужно было выбрать агентство, которое гарантированно могло бы предоставить много вариантов дизайна, основанных на позиционировании нового бренда, выполненных разными руками, а не одним-двумя дизайнерами, таким образом, непохожих один на другой, причем заведомо высокого уровня качества. Поэтому совершенно закономерно, что исходя из задачи, мы остановились на лидере рынка брендинговых услуг — Depot WPF. За оговоренный срок нам было предоставлено восемь (!) абсолютно различных между собой концептов дизайна, которые мы протестировали на потребителях, опросив 1000 респондентов. И в результате остановившись на том дизайне, который будет изображен на нашей продукции под товарным знаком «Семейное дело».