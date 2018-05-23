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В ГД предложили ограничить рекламу газировки, энергетиков, колбас и сосисок
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В ГД предложили ограничить рекламу газировки, энергетиков, колбас и сосисок 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Комитет Госдумы по охране здоровья предлагает ограничить рекламу газировки, энергетиков, сосисок и колбас, говорится в проекте рекомендаций, подготовленных участниками круглого стола в Госдуме на тему качества пищевых продуктов и проблем борьбы с ожирением в РФ.
"Экспертным сообществом указано на необходимость информационного барьера, ограничения рекламы наиболее вредных продуктов питания, а именно: подслащённых газированных напитков, тонизирующих напитков, продуктов из переработанного мяса (колбас, сосисок), продуктов с высоким содержанием соли и трансжиров", — говорится в документе.
Кроме того, чтобы снизить доступность и, соответственно, потребление сахаросодержащих напитков, предлагается повысить налоги для производителей газировки и ввести акцизы на них.
В ГД также предлагают правительству рассмотреть вопрос об увеличении минимального объема социальной рекламы, которая бы пропагандировала здоровый образ жизни, а для производителей негазированной природной питьевой воды в РФ — ввести налоговые льготы.
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