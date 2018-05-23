«Бизнес — это езда по трассе в темную, туманную ночь. И это немного пугает». МНЕНИЕ

Начиная путь в бизнесе, многие совершают типичные ошибки. Например, сразу увольняются с основной работы или пытаются реализовать одновременно 10 идей. Что делать, чтобы все не закончилось катастрофой? Брендон Тернер, инвестор и один из авторов подкаста BiggerPockets, перечислил Enterpreneur полтора десятка правил и убеждений, о которых важно помнить каждому начинающему предпринимателю.

— Я запустил очень много стартапов и, по моему опыту, это немного похоже на поездку при сильном тумане, когда видно лишь несколько метров перед собой: вы не знаете, что вас ждет впереди, пока непосредственно с этим не столкнетесь. Тем не менее, чем дольше вы являетесь предпринимателем, тем лучше можете ориентироваться в этом тумане.

Я в этом тумане уже более десяти лет и решился написать про 15 самых важных уроков о запуске и развитии бизнеса, которые я получил за это время. Воспринимайте эти советы как «вещи, о которых мне хотелось бы знать, когда я был молодым и глупым».

1. Не смотрите на статистику

Люди часто упоминают о статистике, согласно которой 95% бизнеса терпят крах. Не обращайте внимания — это лишь оправдание, на которое вы опираетесь, когда хотите сдаться. Но даже если эти цифры и верны, то только потому, что большинство людей не стараются идти до конца или слишком бездумно управляют своим бюджетом.

2. Занимайтесь любимым делом

Не начинайте делать то, чем вы не сможете и не захотите заниматься в ближайшие несколько лет. Потому что в случае успеха вам придется работать в этой сфере через 5 и, может быть, через 10 лет.

3. Вы не должны знать все обо всем

По факту, вы скорее всего не знаете ничего, когда запускаете свой бизнес. Начинайте его любыми путями. Когда я только начинал заниматься инвестированием в недвижимость, я понятия не имел, как купить собственность, снять жилье или выселить арендатора. Я все узнавал уже «на месте». И вы узнаете тоже.

4. Доводите начатое до конца

Практически каждый предприниматель, которого я знаю, страдает от похожей проблемы: начинать дела мы любим больше, чем заканчивать их. Другими словами, если вы хороший предприниматель, то у вас всегда будет множество отличных идей. Большинство из них могут сработать и принести вам много денег. Однако это не значит, что вы должны преследовать каждую из них. Выберите одну и идите с ней до конца, пока не реализуете весь ее потенциал. Ну или пока не станете богаты настолько, чтобы купить собственный остров.

5. Не берите в партнеры первых попавшихся людей

Ищите партнера, который сделает вас сильнее. Плохой партнер будет только мешать вам, заставит вас ненавидеть свою работу и закончить с бизнесом, потому что будет создавать больше проблем, чем приносить решений.

6. Вам будет очень трудно управлять людьми

Это нормально, все так начинают. Однако есть одна вещь, о который вы обязаны позаботиться. Сразу же наймите помощника, даже если он будет работать удаленно за $3 в час. Это позволит вам отлично потренироваться в роли лидера, потратив на это не очень много средств.

7. Социальные медиа не особо важны

Мы убеждаем себя в обратном, чтобы без угрызений совести листать картинки с котиками в Фейсбуке. Советую вам установить блокировщик ленты Facebook.

8. Перестаньте заниматься дизайном визиток, логотипов и атрибутики

Они не нужны вам в данный момент. Развивайте сам бизнес и перестаньте заниматься теми делами, которые дают вам чувствовать себя так, будто вы уже чего-то достигли.

9. Существует тонкая грань между увлечением и одержимостью

В пекло эту грань. Вам нужно пересечь эту линию постепенно, чтобы не позволять никому упрекать вас в том, что вы слишком одержимы своей идеей. Я, например, целиком и полностью одержим инвестированием в недвижимость — и это нормально. А чем одержимы вы?

10. Не уходите сразу со своей основной работы

Да, у вас появится больше времени на развитие своего бизнеса, но давайте будем честны: в неделе 168 часов, 40 из них приходится на работу, а еще 50 на сон. У вас есть достаточно времени, если вы будете крутиться как белка в колесе и откажетесь от просмотров сериалов. Не бойтесь уйти со своей работы только в том случае, если можете себе это позволить.

11. Сфокусируйтесь на самых прибыльных задачах

Разделите свои задачи и определите, условно, за какую вы получаете $10, а за какую $1000, и сфокусируйтесь именно на высокооплачиваемых. И да, за час вы делаете много 1000-долларовых задач, сами того не замечая.

12. Ваша вторая половина и дети намного важнее любого бизнеса

Просто не забывайте об этом.

13. Много читайте

Если у вас нет времени, слушайте аудиокниги. И не только на тему бизнеса. Книги о мотивации, саморазвитии, успехе, художественная литература и биографии — что угодно.

14. Вставайте раньше по утрам

Да, вы можете, и вы должны. Меня не волнует то, что вы не привыкли этого делать. Это отмазка для всех ленивых людей. Подробнее об этом читайте в замечательной книге Хэла Элрода «Магия утра». Она изменит вашу жизнь.

15. Старайтесь не переживать о заработке денег

Сконцентрируйтесь на выстраивании своего бизнеса так, чтобы люди сами давали вам деньги.

Как и езда в одиночку по трассе в темную, туманную ночь, предпринимательство может быть немного пугающим. Я надеюсь, что как минимум один совет из перечисленных поможет вам преодолеть этот туман немного быстрее и увереннее. Если вы только начали свой путь в бизнесе, просто запомните: нужно продолжать пробираться сквозь туман, вы потом скажете себе за это «спасибо».

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