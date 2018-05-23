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Блогеры бросились показывать тоннели между ягодицами
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Блогеры бросились показывать тоннели между ягодицами 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Популярные блогеры запустили новый флешмоб, названный подписчиками «тоннель Тоблерон», чтобы продемонстрировать достоинства своей фигуры. Об этом сообщает издание The Sun.
Девушки публикуют свои снимки в бикини, где видно расстояние между бедрами. Флешмоб получил имя в честь известного бренда шоколада, продукция которого имеет треугольную форму.
Акцию запустили британские звезды телевизионных реалити и модели, позднее их поддержали знаменитости со всего мира. Блогерши публикуют фотографии со спины в купальнике: так «тоннель» видно наилучшим образом. Флешмоб продиктован близостью летних месяцев, когда большинство девушек особенно озабочены стройностью фигуры.
Для того, чтобы стать обладателем «тоннеля», необязательно быть худым: как видно на снимках, достаточно иметь накачанные ягодицы. Ранее фитнес-блогер из Великобритании Люси Маунтен (Lucy Mountain) предложила подписчикам сравнить ушедшую моду на худобу и загар с современными трендами в социальных сетях, которые культивируют здоровое тело и заботу о себе.
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