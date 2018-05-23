Всё-таки не беременна: Кэмерон Диас показала фигуру в джинсах

Слухи о том, что актриса и писательница Кэмерон Диас и гитарист группы Good Charlotte Бенджи Мэдден ждут своего первого ребенка, возникают регулярно. Возможно, причиной тому откровенность, с которой Кэмерон рассказывала, что оставляет актерскую карьеру ради семьи и ее пополнения: теперь поклонникам не терпится увидеть ее с животиком.

К сожалению, похоже, что последние слухи тоже оказались ложными. В очередной раз папарацци сфотографировали Диас на улице, и на снимках не видно никаких признаков того, что она находится в положении. Голливудская красавица была одета в джинсы и свитер — достаточно свободный, но не для того, чтобы мог скрыть беременность, о которой говорят аж с февраля.

Кэмерон Диас

Кэмерон Диас

Ранее инсайдеры, знакомые с семьей Кэмерон и Бенджи, передавали прессе информацию о том, что супруги уже некоторое время пытаются зачать ребенка с помощью ЭКО, однако рассматривают возможность обращения к услугам суррогатной матери, если это так и не сработает. Стать родителями они пытаются с 2015 года — практически с момента бракосочетания.