В США родители через суд заставили сына съехать

Родители 30-летнего Майкл Ротондо из американских Сиракуз, штат Нью-Йорк, подали на сына в суд из-за его отказа съехать от них. Суд постановил, что Майкл должен оставить жилище. Об этом сообщает ABC7.

Решение суда Майкл Ротондо назвал возмутительным и объявил о намерении подать апелляцию.

По словам родителей, они несколько раз просили Майкла съехать и даже дали ему деньги на поиск нового жилья. 30-летнее чадо, однако, посчитало, что предложенных денег было недостаточно, а срок, разумный, по его мнению, для подготовки к переезду, должен составлять не менее шести месяцев.

Известно, что Ротондо потерял свою работу 8 лет назад и с тех пор обитал у родителей. Сейчас он якобы ведет некий интернет бизнес, но, по решению суда, его вклад в жизнь семьи признан слишком малым.