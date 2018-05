В США родители подали в суд на 30-летнего сына за отказ съехать от них

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости . Родители 30-летнего Майкла Ротондо из города Сиракьюс, штат Нью-Йорк, подали на сына в суд за то, что он отказывался уехать от них, и выиграли дело, сообщает канал ABC7.

Услышав решение суда, Ротондо назвал его «возмутительным» и пообещал подать апелляцию.

По словам родителей, он отказывался съехать даже после нескольких уведомлений о выселении. Сын возразил, что, с точки зрения закона, ему не дали достаточно времени.

Michael Rotondo, 30, speaks with reporters after a judge rules he must move out of his parents' home.

— syracuse.com (@syracusedotcom) May 22, 2018

​"Ротондо общается с журналистами".

Родители Ротондо также предложили ему деньги (1100 долларов), чтобы найти жилье. Их сын взял деньги, но заявил, что этого недостаточно.

Кроме того, как утверждают родители, Ротондо никак не вкладывался в семейный бюджет и отказывался помогать в работе по дому.

Мужчина потерял работу восемь лет назад и с тех пор живет с родителями. По его словам, у него есть некий бизнес, связанный с интернет-сайтами. В подробности он вдаваться не стал.

Как отмечает портал Syracuse.com, на слушании судья спросил у Ротондо, не думал ли он потратить столько же сил на поиск новой квартиры, сколько он потратил на «борьбу» с решением суда.