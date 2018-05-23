Ещё
В США родители подали в суд на 30-летнего сына за отказ съехать от них
Далее:
Читайте также:
Ещё

В США родители подали в суд на 30-летнего сына за отказ съехать от них 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Родители 30-летнего Майкла Ротондо из города Сиракьюс, штат Нью-Йорк, подали на сына в суд за то, что он отказывался уехать от них, и выиграли дело, сообщает канал ABC7.
Услышав решение суда, Ротондо назвал его «возмутительным» и пообещал подать апелляцию.
По словам родителей, он отказывался съехать даже после нескольких уведомлений о выселении. Сын возразил, что, с точки зрения закона, ему не дали достаточно времени.
Michael Rotondo, 30, speaks with reporters after a judge rules he must move out of his parents' home. https://t.co/zD9s4F6rv9 pic.twitter.com/upaHi1iDl4
— syracuse.com (@syracusedotcom) May 22, 2018
​"Ротондо общается с журналистами".
Родители Ротондо также предложили ему деньги (1100 долларов), чтобы найти жилье. Их сын взял деньги, но заявил, что этого недостаточно.
Кроме того, как утверждают родители, Ротондо никак не вкладывался в семейный бюджет и отказывался помогать в работе по дому.
Мужчина потерял работу восемь лет назад и с тех пор живет с родителями. По его словам, у него есть некий бизнес, связанный с интернет-сайтами. В подробности он вдаваться не стал.
Как отмечает портал Syracuse.com, на слушании судья спросил у Ротондо, не думал ли он потратить столько же сил на поиск новой квартиры, сколько он потратил на «борьбу» с решением суда.
РИА Новости: последние новости
Герцог и герцогиня Сассекские: принц Гарри обвенчался с Меган Маркл В ГД предложили ограничить рекламу газировки, энергетиков, колбас и сосисок Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались и покинули церковь в Виндзоре
Женский форум  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы марки опасного сливочного масла17
Пугачева поделилась интимными подробностями8
К Бузовой вернулись аппетитные формы23
Жизнь и смерть самой красивой девушки в мире23
Как выглядят дети, которые вырастили звери
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
07:34
Как выглядят дети, которые вырастили звери
Дети
01:00
К Бузовой вернулись аппетитные формы
Звёзды
11:41
Романы звезд, на которые всем плевать
Звёзды
12:05
Как живут жены спортсменов-богатеев
Звёзды
06:33
Мистические загадки, которые решат самые сметливые
Психология
10:12
Топ хитрых уловок, которые используют рекламщики
Психология
04:50
О чем говорят ваши руки
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение