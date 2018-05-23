Не думали, не гадали, а стали законодателями моды!

Не думали, не гадали, а стали законодателями моды! И моды, и новой полезной привычки, перешедшей в потребность. Всё это у жителей Перевоза появилось с лёгкой руки Фаины Константиновны и Геннадия Степановича ЛИПКО, бодро прогулявшихся однажды по городу со специальными палками. Так скандинавская ходьба здесь пошла в народ. А у супругов Липко между тем это не единственный секрет бодрости.

Плохого не посоветуют

В свои 76 Фаина Константиновна гоняет на скутере, а супруг, который почти на три года старше, очень уважает велосипед и лыжи — Геннадию Степановичу было уже за 70, а он каждые выходные по лыжне отмахивал по 15 километров.

— Двигаться, несмотря ни на что, — заявляют супруги. — «Движение — жизнь» — это не просто слова! Через «не хочу», через «что-то не можется» берём палки — и вперёд!

Скандинавской ходьбой Липко занимаются два года и с палками просто не расстаются.

— Дочери подсказали, — рассказывают наши герои. — Они живут в Москве. Говорят как-то: в столичных парках многие пенсионеры с такими палками ходят, давайте и вы будете. Купили нам снаряжение, и мы сразу ощутили пользу: нагрузка на руки, позвоночник — свободный, и при этом, говорят, до 90 процентов групп мышц при такой ходьбе задействованы. Прекрасная тренировка. И кардионагрузка хорошая.

Перевозцы, в основном пенсионеры, оценили, стали присоединяться. Тем более что пример супругов Липко — авторитетный. Такие люди, как говорится, плохого не посоветуют. В округе их все знают: Фаина Константиновна и Геннадий Степанович 40 лет преподавали в Перевозском строительном техникуме, в 1990-м переименованном в колледж. Сколько студентов выпустили — и не сосчитать.

Здоровый авантюризм

А педагогической эпопее предшествовало опять-таки движение. Ну очень мощное. Фаина Константиновна смеётся:

— Авантюристка!

Это она о себе. Ну как же: девчонка из деревни Новая Перевозского района сначала махнула в Горький, окончила строительный техникум, потом жизнь занесла её в Красноярский край, где отработала два года. И вот однажды Фаина сказала подруге:

— А поедем-ка в Омск, посмотрим, что там и как, поживём!

Собрались да поехали. И здоровый авантюризм оказался очень даже полезен. Выяснилось, что поехала наша героиня навстречу судьбе.

Именно в Омске на танцах произошла встреча на всю жизнь.

— Я вообще-то танцевать не любил, — рассказывает Геннадий Степанович (тогда он был студентом сельхозинститута). — Но эта девушка так хорошо улыбнулась. Я не мог устоять!

После танцев ехали в одном троллейбусе. Видный (красавец под два метра ростом!) кавалер свою даму проводил и пообещал прийти в гости.

— На следующий день я нарядилась, жду, волнуюсь, а его всё нет, — с улыбкой вспоминает Фаина Константиновна. — И тут ещё хозяйка, у которой квартиру с подругой снимали, подначивает: «Ага, жди, придёт он». Я чуть не в слёзы.

А суженый в это время метался по городу. Помнил, что улица Заозёрная, но в Омске их было 12! Единственным ориентиром оставался огромный клён у дома. Уже буквально не чуя ног студент Липко сказал себе: «Всё, последнюю Заозёрную проверяю, 8-ю. Если нет здесь клёна…» И тут на горизонте показался тот самый клён.

А потом — снова движение. По распределению выпускника-зоотехника отправили работать в область, на свидания к своей Фае за 250 километров приезжал. Та оценила. Итогом такого отношения могла быть только свадьба.

Голос птичий. И волчий…

В Перевоз в 1968-м супруги Липко приехали с тремя детьми: Володей и близнецами Ирой и Светой. Фаина Константиновна уже окончила пединститут, Геннадий Степанович — экономический факультет МГУ . В только что открывшемся строительном техникуме она стала преподавать инженерную графику и начертательную геометрию, он — экономику и политологию. И — ни дня без движения. Волейбол, лыжи — это стало стилем жизни.

И сейчас, насколько это возможно, супруги простоя себе не позволяют. А Геннадий Степанович делится ещё одним секретом: источник жизненных сил, прекрасного настроения — в любовании природой, умении видеть её красоту, понимать её. Он по голосу узнаёт многих птиц. А ещё со смехом рассказывает историю из детства: деревенский мальчишка, он как-то в лесу залез на берёзу, услышал, как завыл волк, и повторил этот звук.

— И представьте: волк мне ответил! — смеётся наш герой. — Вот я и сидел на этой берёзе, пока до костей не продрог, боялся: вдруг прибежит?..

Рассветами и закатами супруги Липко любуются вместе уже 54 года.

— Мы разные, — поясняет героиня, — но так прекрасно друг друга дополняем! И двигаемся в одном направлении.