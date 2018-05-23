Чиновников горуправы отправят на «прокачку» 

Городскую управу Калуги ждут перемены. Об этом 22 мая на своей первой в должности городского головы пресс-конференции рассказал Дмитрий Разумовский. Фото пресс-службы городской управы Калуги «В первую очередь мы должны внимательно посмотреть все процессы, которые реализуются, еще раз провести аудит функций полномочий. Разобраться надо. Я это вижу через полную автоматизацию. Понимаю, что просто так деньги на автоматизацию тратить нельзя… Но там, где мы видим экономию четкую, там, где мы видим сокращение человеческих ресурсов, бумаги, мы на это совершенно точно будем идти… И это, на мой взгляд, путь к тому чтобы работу упростить и сделать более прозрачной», — такая задача, по его словам, стоит. Кадрами городской головы пообещал заняться «очень внимательно». В том числе — их переобучением: «Мы уже ряд таких направлений обсуждали. В том числе — и проведение стратегических сессий по развитию города и просто обучение по ряду направлений — по проектному управлению, по управлению временем. Задача — чиновников „прокачать“. Кроме того, сейчас горуправа прорабатывает проект под условным названием „Команда Калуги“: „Задача — набрать молодых людей с горящими глазами, амбициозных, которые готовы будут развивать свой город. Люди уходят на пенсию, кто-то, к сожалению, не справляется со своей работой. Мы будем иметь резерв тех, кто действительно готов работать на благо города“. Помимо этого, сейчас, по словам Разумовского, горуправа занимается поиском подходящей кандидатуры на должность главного архитектора Калуги. Эту должность, упраздненную после ухода Сергея Ткаченко, решено возродить. „В любом случае, должна быть служба соответствующая. Если ее будет возглавлять человек грамотный, опытный, который реализовал хорошие интересные проекты, это будет просто замечательно…Действительно, не хватает человека с идеей, со своим взглядом, со своей позицией. Такой человек городу нужен“, — сказал он.