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Фото: новосибирцы приделали к дому «котопровод» со второго этажа
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Фото: новосибирцы приделали к дому «котопровод» со второго этажа 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Новосибирцы заметили на стене дома в Советском районе необычную конструкцию — по предположению читательницы НГС, сооружение называется «котопроводом» и помогает кошкам попасть в квартиру на втором этаже.
Фотографию необычной лестницы на стене дома на улице Иванова, 14 в редакцию НГС прислала читательница.
«Просто мимо шла у нас тут, в Академгородке. Неизвестно, что это за построение, но мозг подумал и сказал, что это для котов. С автором построения я не знакома», — рассказала корреспонденту НГС автор фотографий Валентина Соложенцева.
Согласно справочнику 2GIS, строение № 14 на улице Иванова — это жилой двухэтажный дом, расположенный в Нижней зоне Академгородка. Согласно сервису «Мой Новосибирск», дом введён в эксплуатацию в 1960 году: в нём всего один подъезд и шестнадцать квартир.
Связаться с создателями сооружения корреспонденту НГС не удалось.
В 2016 году в Новосибирске открылось первое в городе котокафе Murchim: в заведении нет кухни, оно работает в формате тайм-кафе, то есть посетители платят за время пребывания в нём.
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