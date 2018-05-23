«Вы же замужем!»: Валерия Лукьянова показала обнаженное фото из душа

Откровенность некоторых звезд шоу-бизнеса не знает границ. Некоторые даже не стесняются оголяться перед камерой, тогда как для других это табу. Певица и фотомодель Валерия Лукьянова настолько гордится своим телом, что вполне может позволить себе позировать в откровенных нарядах или вовсе без них. На днях она в очередной раз похвасталась фигурой, причем на этот раз ею можно полюбоваться без прикрас.

32-летняя Валерия Лукьянова, которую часто называют «живой Барби», впечатлила своей откровенностью. Замужняя женщина снялась голой и опубликовала кадр на своей странице в соцсети Инстаграм. Снимок набрал более 11 тысяч «лайков». Знаменитость без одежды позировала в душевой кабине и у всех желающих есть возможность рассмотреть формы, которыми она прославилась. Лукьянова много времени посвящает уходу за собой и постоянно делится советами по уходу за лицом и телом. Ее внешность сильно изменилась в последние годы — у красавицы сложно найти изъяны. Тончайшая талия, стройные длинные ноги, идеальный нос и большая грудь часто становятся предметами для обсуждения.

Валерию постоянно упрекают в пластике, но она подчеркивает — импланты у нее только в груди, все остальное даровала природа. Для фото в обнаженном виде селебрити закрыла интимные места руками. На теле можно заметить скраб, с помощью которого она улучшает состояние кожи. Внимание привлек и необычный изгиб ее спины — злопыхатели уверены, что Лукьянова злоупотребляет не только пластикой, но и ретушью снимков: «Как не стыдно, оголилась на весь честной интернет!» «Спина как прогнулась, Фотошоп творит чудеса, не так ли?» «Вы же замужем!» «Что со спиной?»

«Ой, а вы в душе одетыми купаетесь?» «Мы не выставляем фотки такие». «Постоянный клиент пластических хирургов, она раньше не так выглядела». «Валерия все откровенней с каждым днем». Несмотря на пикантные снимки и видеоролики, которые часто появляются на ее страницах в соцсетях, Валерия Лукьянова вовсе не считает сексуальную раскрепощенность нормой — она придерживается мнения, что в жизни женщины должен быть один сексуальный партнер.