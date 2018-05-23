Красножан: «Отношения со Смородской не были в одном негативном плане»

— За исключением сборной Казахстана, хотя это тоже вопрос, у вас все истории после ухода из Нальчика были вызовами. Вам не хватало этого адреналина, вам нужен был вызов?

— Есть этапы в жизни. Любое явление рождается, существует и потом начинает уже к умиранию двигаться. С Нальчиком было понятно, что мы уже на пике и дальше будет какое-то движение вниз. Не хотелось, чтобы это происходило именно при мне.

В «Локомотиве» любой тренер мечтает стать первым. Шансов стать первым в «Локомотиве» по сравнению с Нальчиком было больше. Это объяснение того, почему я уехал из Нальчика. А по поводу вызовов, в жизни каждодневные вызовы.

— «Локомотив», наверное, самая веселая и больная тема. У вас отношения со Смородской до расставания всегда были на одной дистанции, одной эмоции, одном уровне доверия? Или в какой-то момент вы почувствовали, что что-то было не так? Был момент, когда вы поняли, что случилась точка невозврата?

— Да нет, отношения не были в одном негативном плане. Они были нормальными, рабочими. Не знаю, возможно, ситуация с Иличичем… У людей появился вопрос, почему он не играл на сборах? Появился ответ, что когда он будет готов, начнет играть. Сейчас вопрос подготовки идет. На немножко повышенных тонах поговорили, и как бы вот оттуда это все пошло.

— А вы кричите на женщин?

— Я не кричу на женщин, просто громко поговорили. На самом деле многих интересует это, но я это уже прошел, и мне уже не интересно возвращаться в прошлое, есть настоящее и будущее.