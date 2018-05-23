Ирина Хакамада откровенно рассказала об отношениях с мужчинами

Телеведущая и политический деятель Ирина Хакамада не слишком любит говорить о своем детстве — ее родители развелись. Отец изменял маме и в итоге ушел из семьи, но Ирина всегда безумно любила папу и считает, что он многому ее научил. Карьера Ирины началась в 1980 году, когда она получила должность младшего научного сотрудника НИИ Госплана РСФСР. За годы своей политической деятельности Хакамада получила неофициальное звание «железная леди» России.

В 18 лет Ирина встретила в университете своего первого мужа — Валерия. Почти сразу она вышла замуж за своего избранника. «Я была забитым и скромным ребенком, с трудом шла на контакт. Тогда и решила, что надо быстро выйти замуж — с мужем точно придется разговаривать. Валера — прекрасный человек, до сих пор общаемся с ним», — рассказывает Хакамада. Через несколько лет после замужества она родила сына Даниила. Они были вместе пять лет, но Ирина влюбилась в другого мужчину — Сергея Злобина , с которым прожила в браке 12 лет.

"Это был счастливый брак, но трудный. У нас были дети от первых браков, надо было всем друг к другу привыкнуть. У нас было катастрофически мало денег, но мы старались дать детям все", — вспоминает Хакамада. Через 12 лет у Ирины уже прошли чувства к супругу, а Сергей влюбился в другую женщину — они решили спокойно разойтись.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1749189895383184738_587614709"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.2484375)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.2484375)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

После у Ирины был долгий роман с бизнесменом с Дмитрием Сухиненко, который отказался жениться на Хакамаде. «Это было глухое партнерство. Мы не ездили вместе в отпуск, не праздновали никакие праздники. Мы прожили пять лет, а души не было. Я решила уйти, а он не хотел меня отпускать, так как ему был нужен мой политический ресурс», — вспоминает Хакамада.

Последний брак Ирины стал самым счастливым — она закрутила роман с Владимиром Сиротинским . Тогда Хакамада еще встречалась с Дмитрием, к которому чувства уже остывали. Сухиненко не было рядом, а Ирина встретила Владимира, который окружил ее любовью и заботой. В скором времени телеведущая забеременела.

"Еще до рождения Маши мы знали о ее диагнозе, но мы поняли, что она — плод такой бешеной любви, что не стали делать аборт. Я изучила всю информацию о том, как воспитывать таких детей. Они действительно солнечные дети, у них нет негативных эмоций. Каждый день она говорит мне, что она меня сильно любит. В 2004 году я участвовала в президентской кампании, а у Маши нашли рак", — вспоминает Ирина. Когда дочери поставили страшный диагноз, Ирина и Владимир бросили все силы на то, чтобы победить болезнь. И Маша смогла выжить.