Окаменевшее яйцо динозавра выставили на продажу в Сети

На доске объявлений Avito появилась публикация о продаже окаменевшего яйца динозавра. «360» связался с автором объявления и узнал о происхождении необычного товара.

Источник фото: Avito

Автор объявления по имени Игорь рассказал, что яйцо нашел на раскопках его дед — профессиональный археолог. Дело происходило в 1970-х годах в Северной Америке. Он добавил, что это была не единственная находка, но все остальное либо отправилось в музеи, либо тоже разошлось по рукам. По словам мужчины, по всей видимости, экспертиза проводилась сразу же после раскопок, но никаких доказательств этого нет.

«Все это время оно лежало в гараже. Мысли оставить яйцо у себя у меня не было, зачем оно? Дверь подпирать?», — рассказал Игорь.

Мужчина сообщил, что пока объявление не пользуется популярностью: за все время позвонили всего два потенциальных покупателя, но ни один из них не приехал посмотреть на товар.

Ранее на Avito появилось объявление о продаже за 10 миллионов рублей куска мрамора с «инопланетными артефактами». Оказалось, что в залитую субстанцию кто-то выбросил болты, которые вытащили лишь после застывания искусственного мрамора. Но хозяин настаивает на своем и требует экспертизы.