Как бегать в жару?

Бег в жару может показаться занятием не из легких, но организм человека способен адаптироваться к условиям окружающей среды. Регулярные пробежки в жаркое время года делают человека более выносливым и приспособленным. Для того, чтобы летние тренировки были безопасными, нужно к ним подготовиться.

Экипировка

Времена, когда лучшей одеждой для тренировок считалась хлопковая, остались в прошлом. Сейчас на замену хлопку пришли синтетические материалы нового поколения, в отличие от хлопка они не впитывают пот, а способствуют его испарению и обеспечивают охлаждение тела. Хлопок впитывает пот, становится средой для размножения бактерий, провоцирует натирания и раздражения. Синтетические материалы — это лучший выбор не только для одежды, но и для носков, головных уборов.

Запасы воды

В жаркие дни потребность организма в воде и растворенных в ней электролитах усиливается, так как через пот уходит много влаги и солей. Пить воду нужно до тренировки, во время нее и после, обязательно берите воду с собой на пробежку или планируйте маршрут таким образом, чтобы по пути была возможность попить. Существует множество способов переноски воды во время бега, начиная от спортивной бутылки в руках, заканчивая гидрационным поясом.

При регулярных физических нагрузках нужно ежедневно употреблять как минимум полтора литра воды, не считая напитков, супов и других жидких блюд.

Составление режима

Тренировки в летнее время нужно планировать по времени заранее, выйти на пробежку в любой момент не получится по причине высокой температуры за окном. Лучшее время для летней пробежки — это раннее утро, воздух и земля будут относительно прохладными после ночного охлаждения. Не каждый готов к тренировке с восходом солнца, поэтому многие предпочитают бегать по вечерам. Вечерние пробежки будут менее приятными и полезными, чем утренние, так как за день воздух в черте города становится более грязным и загазованным. Однако, бегать по вечерам намного безопаснее, чем днем, самым неблагоприятным временем для пробежек является период с 10:00 до 17:00, период пиковой солнечной активности приходится на 13:00-15:00. Решение выйти на пробежку в такое время будет необдуманным, так как она не пойдет на пользу даже при соблюдении всех правил безопасности. Перегрев, тепловой и солнечный удар являются достаточно неприятными явлениями, на восстановление после них уходит долгое время.

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