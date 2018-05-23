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Как провела отпуск самая горячая девушка КХЛ. Кадры из Турции, после которых вы сбежите из офиса
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Как провела отпуск самая горячая девушка КХЛ. Кадры из Турции, после которых вы сбежите из офиса 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: SPORT24.ru
Ульяна Тригубчак — самая яркая девушка российского хоккея. У айс-герл уфимского «Салавата Юлаева» — больше 27 тысяч подписчиков в инстаграме и место в ТОП-10 главных красавиц страны по версии журнала «Maxim» за 2017 год.
В марте этого года Ульяна расстроила поклонников сообщением о том, что она, скорее всего, покинет группу поддержки башкирского клуба и посвятит себя журналистике. Девушка еще не сообщила об окончательном решении, остается надеяться, что ее возможная журналистская карьера будет связана с хоккеем.
Ну а время подумать на будущим у Ульяны было в Турции, где она проводила майский отпуск.
Завтрак Ульяны.
Ульяна в идеальном бассейне.
Ульяна на обычной лестнице.
Ульяна и брызги.
Ульяна и море.
Уляьна — спасательница Малибу.
Ульяна — Мэрилин Монро.
Хмурая Ульяна.
Вечерняя Ульяна.
Ульяна и любовь.
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