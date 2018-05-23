70 лет вместе. Супруги в Нефтеюганске отметили платиновую годовщину свадьбы

Баяни и Абусахид Алкины — первая пара-долгожитель в Нефтеюганске, отпраздновавшая 70-летие совместной жизни.

За время существования Нефтеюганска — это первая пара, которая 70 лет прожила вместе в официальном браке.

Главные герои истории познакомились в послевоенное время в 1948 году. Абусахид вместе со своими приятелями приехал в отпуск под Тобольск на пароходе, а Баяни пришла на причал случайно, за компанию. Там их и познакомила друг с другом сестра Абусахида.

Баяни долго не давала положительный ответ на предложение руки и сердца, но Абусахид не думал сдаваться и ходил свататься к своей будущей жене на протяжении 3-х дней, — сообщает ОТРК «Югра».

Супружеская пара живет душа в душу, преодолевая многие трудности на жизненном пути. От союза Баяни и Абусахида на свет появилось 6 детей, 14 внуков, 22 правнука и даже 2 праправнука.

Отметим, что пара является почётными жителями Нефтеюганска. Баяни — труженица тыла, а Абусахид прошёл две войны — Японскую и Великую Отечественную войну.