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70 лет вместе. Супруги в Нефтеюганске отметили платиновую годовщину свадьбы
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70 лет вместе. Супруги в Нефтеюганске отметили платиновую годовщину свадьбы 

АиФ Югра 51 минуту назад
Фото: АиФ Югра
Баяни и Абусахид Алкины — первая пара-долгожитель в Нефтеюганске, отпраздновавшая 70-летие совместной жизни.
За время существования Нефтеюганска — это первая пара, которая 70 лет прожила вместе в официальном браке.
Главные герои истории познакомились в послевоенное время в 1948 году. Абусахид вместе со своими приятелями приехал в отпуск под Тобольск на пароходе, а Баяни пришла на причал случайно, за компанию. Там их и познакомила друг с другом сестра Абусахида.
Баяни долго не давала положительный ответ на предложение руки и сердца, но Абусахид не думал сдаваться и ходил свататься к своей будущей жене на протяжении 3-х дней, — сообщает ОТРК «Югра».
Супружеская пара живет душа в душу, преодолевая многие трудности на жизненном пути. От союза Баяни и Абусахида на свет появилось 6 детей, 14 внуков, 22 правнука и даже 2 праправнука.
Отметим, что пара является почётными жителями Нефтеюганска. Баяни — труженица тыла, а Абусахид прошёл две войны — Японскую и Великую Отечественную войну.
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