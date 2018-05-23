Кашемир: почему так дорого и как правильно выбрать

Если вы достигли определенного материального благополучия или ощущаете себя благополучным человеком независимо от состояния вашего банковского счета, рано или поздно в вашем гардеробе появится изделие из кашемира. Кашемир несет в себе все признаки «скромного обаяния буржуазии». Он комфортный, как колодка туфель, сделанных на заказ известным обувщиком. Он надежный, как изготовленные на старейшей фабрике швейцарские часы, благородный, как крой классического английского костюма, и он стабильно дорогой. Впрочем, в последние годы кашемир стал еще и чрезвычайно модным материалом: им заинтересовались все ведущие модные дома по обе стороны океана. Этот факт может несколько подпортить его безупречно строгую репутацию, но ни в коей мере не изменит его общественное положение, и уж точно — высокую стоимость.

Сколько стоит в граммах?

Первое, что обычно интересует покупателя, который никогда еще не сталкивался c кашемиром, — почему так дорого? Ответить на этот вопрос, не углубившись в детали производства, невозможно. Значительная часть капиталов «зарыта» в особо ценном сырье. Его получают только от определенной породы коз — Carpa Hircus. Этих коз катастрофически мало, и живут они на Тибете, в Монголии и во внутренней Монголии, которая является частью Китая. Правда, Carpa Hircus еще есть в Афганистане и Иране, а также в индийском штате Кашмир, но их пух не имеет такой ценности, как тот, что можно получить от их монгольских и китайских родственников.

Все дело в том, что родственникам куда больше повезло с климатом. Главное требование к погоде в данном случае — сильный перепад температур зимой и летом: нужно, чтобы столбик термометра опускался до сорока градусов ниже нуля в январе и поднимался выше сорока в июле. Если, например, зима выдается недостаточно холодной, год заведомо можно считать неурожайным — пуха будет меньше, да и качество его снизится. А для покупателя неурожайный год — верная примета того, что цены на кашемир подскочат процентов на двадцать–тридцать.

Козы имеют два подшерстка: верхний грубый и тончайший нижний. Для производства кашемира используют только тонкий нижний пух: в идеале его толщина должна быть 15–16 микрон. Если он будет толще хоть на один микрон, это уже ощутимо скажется на качестве изделия. Только при первичной обработке сырья половина идет в отход. Затем начинается сортировка по длине пуха. В результате с одной козы получают не больше 200 граммов пуха. А для того, чтобы связать один мужской свитер, нужно выкормить и вырастить около восьми коз.

Разумеется, драгоценные монгольские козы, медитирующие на горных склонах, периодически вызывают зависть у иностранных дельцов. Коз неоднократно пытались вывозить в другие страны — Шотландию, Австралию, Новую Зеландию. Но все насильственные миграции неизменно заканчивались провалом: вдали от родных мест животные мутировали, и их пух с катастрофической скоростью терял все свои ценные свойства.

Звездный материал

Так что это за свойства, благодаря которым на изделия из кашемира в прямом смысле «подсаживаются» поп-звезды, премьер-министры и рядовые владельцы заводов, газет, пароходов? Объясняем. Кашемир чуть ли не в шесть раз теплее обычной овечьей шерсти — при том, что он гораздо тоньше и нежнее. А уж толстый кашемировый свитер — все равно что подслащенный сахаром астраханский арбуз: он вполне может заменить драповое пальто. При этом к кашемиру как нельзя лучше подходит выражение «вторая кожа»: он обладает крайне полезным свойством регулировать теплообмен и не вызывать аллергических реакций. Зимой в нем не холодно, а летом — не жарко.

Казалось бы, такой идеальный во всех отношениях материал должен требовать к себе крайне почтительного обращения. На самом деле у кашемира дружелюбный нрав: он снисходительно относится к машинной стирке (правда, лучше все-таки использовать щадящие режимы), не деформируется, не скатывается и служит как минимум десять лет. Говорят, Брэд Питт , узнав об этой характеристике кашемира, прямо в магазине не удержался от возгласа: «Так долго? Да я столько не проживу!»

Как выбирать

Когда речь идет о таком важном капиталовложении, как покупка кашемира, отнестись к нему стоит со всей ответственностью. Если кашемир слишком пушистый — это довольно серьезный повод для того, чтобы задуматься. Еще стоит учесть, что изделия из облегченного или рыхлого кашемира, несмотря на эффектный внешний вид, имеют свойство постепенно терять форму. А вообще качество кашемира чаще всего определяется именем его изготовителя. Сейчас почти все модные дома включают в свои коллекции линии изделий из кашемира. Но все-таки кашемир лучше всего покупать у тех, кто на нем специализируется.

Самые известные производства по обработке и изготовлению кашемира базируются в Италии и Шотландии. Причем в последние годы пальма первенства все же перешла к итальянцам, которые славятся высокими технологиями. К тому же, говорят, что как только кашемир попал в руки к итальянцам, он стал медленно, но верно превращаться из «благородной классики» в моду. Хотя это не мода в обычном ее понимании. Филосифия марок, которые специализируются на кашемире -— чтобы человеку было комфортно и уютно. Вещи из кашемира — не вычурные, как и вещи от модного дизайнера, но, будьте уверены, их всегда видно за версту.

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