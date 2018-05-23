В Госдуме предложили ограничить рекламу газировки, энергетиков и колбас

Комитет Госдумы по охране здоровья предложил ограничить рекламу газировки, энергетиков, сосисок и колбас, передает РИА Новости

Чтобы снизить доступность и потребление сахаросодержащих напитков, в Госдуме также хотят повысить налоги для производителей газировки и ввести акцизы на них. Кроме того, правительству предлагают рассмотреть вопрос об увеличении минимального объема социальной рекламы о здоровом образе жизни. А для производителей негазированной природной питьевой воды в РФ могут ввести налоговые льготы.

Как пояснил замминистра здравоохранения Олег Салагай , нерациональное питание — одна из основных причин неинфекционных заболеваний. В 2017 году утвердили приоритетный проект «Укрепление общественного здоровья», в котором есть пункт о «коммуникационных мероприятиях по рационализации питания». В первую очередь речь идет о маркировке.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил Салагаю организовать вместе с министром здравоохранения показательный завтрак на телевидении. «Давайте устроим завтрак: министр, вы и я. И покажем на Первом канале или „России“, что надо есть на завтрак, обед и ужин. Рекомендации надо читать, а тут люди увидят», — пояснил депутат.

В конце марта стало известно, что до конца 2018 года в России появится добровольная маркировка полезных продуктов питания. Согласно концепции, на продукции можно будет увидеть эмблему «Здоровое питание» — это один из рабочих вариантов маркировки.

В начале мая сообщалось, что летом продукты начнут маркировать по типу «светофор». На упаковки нанесут цветную маркировку с информацией о содержании сахара, соли и жиров. Ведомство выделило продукты, являющиеся основными источниками соли, сахара, трансжиров и жирных кислот: хлебные, мясные, рыбные, молочные, кондитерские изделия, фруктовые и овощные консервы, соки.