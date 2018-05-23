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Депутат выступили против рекламы вредных дня фигуры продуктов
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Депутат выступили против рекламы вредных дня фигуры продуктов 

BFM.RU 1 час назад
Фото: СибДепо
Комитет Госдумы по охране здоровья для представления участникам круглого стола в нижней палате парламента на тему качества пищевых продуктов и проблем борьбы с ожирением в РФ подготовил проект рекомендаций, передает РИА Новости.
«Экспертным сообществом указано на необходимость информационного барьера, ограничения рекламы наиболее вредных продуктов питания, а именно: подслащённых газированных напитков, тонизирующих напитков, продуктов из переработанного мяса (колбас, сосисок), продуктов с высоким содержанием соли и трансжиров», — говорится в документе.
Кроме того, чтобы снизить доступность и, соответственно, потребление сахаросодержащих напитков, предлагается повысить налоги для производителей газировки и ввести акцизы на них.
В ГД также предлагают правительству рассмотреть вопрос об увеличении минимального объема социальной рекламы, которая бы пропагандировала здоровый образ жизни, а для производителей негазированной природной питьевой воды в РФ — ввести налоговые льготы.
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