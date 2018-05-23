Ограничить рекламу вредной еды предложили в Госдуме

Комитет Государственной думы по охране здоровья предложил ограничить рекламу газировки, энергетиков, сосисок и колбас. Инициатива описана в проекте рекомендаций, подготовленных участниками круглого стола в ГД на тему качества пищевых продуктов и проблем борьбы с ожирением в РФ, сообщило РИА «Новости»

«Экспертным сообществом указано на необходимость информационного барьера, ограничения рекламы наиболее вредных продуктов питания, а именно: подслащенных газированных напитков, тонизирующих напитков, продуктов из переработанного мяса (колбас, сосисок), продуктов с высоким содержанием соли и трансжиров», — написано в документе.

Кроме того, предлагается повысить налоги для производителей газировки и ввести акцизы на них, чтобы снизить доступность вредных продуктов.

Более того, чиновники хотят больше пропагандировать здоровой образ жизни. В частности, можно начать снимать больше социальной рекламы на эту тему. Кроме того, Госдума предлагает правительству ввести налоговые льготы для производителей негазированной природной питьевой воды в РФ.

Замминистра здравоохранения Олег Салагай заметил, что неправильное питание является одной из главных причин неинфекционных заболеваний. «В 2017 году президиумом совета при президенте по приоритетным проектам был утверждён отдельный приоритетный проект „Укрепление общественного здоровья“. В нем особняком стоят коммуникационные мероприятия по рационализации питания», — сказал Салагай.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил Салагаю организовать вместе с министром здравоохранения показательный завтрак на телевидении. «Давайте устроим завтрак: министр, вы и я. И покажем на Первом канале или „России“, что надо есть на завтрак, обед и ужин. Рекомендации надо читать, а тут люди увидят», — заявил Жириновский.

Олег Салагай уверен, что повышение цены на табачную продукцию заставит людей меньше курить. Ставки акцизов на сигареты и папиросы в России с 1 июля 2018 года увеличатся на 10% и составят 1718 рублей за тысячу штук. Ранее косвенный налог составлял 1562 рубля.