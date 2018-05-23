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Два в одном: баня и гостевой домик
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Два в одном: баня и гостевой домик 

IVD.ru 34 минуты назад
Фото: IVD.ru
Низкие ступени предназначены не только для выхода на территорию участка, но могут быть использованы и в качестве дополнительных посадочных мест возле костра
Для тёмного времени суток предусмотрена встроенная подсветка, врезанная в подиум рядом с купелью
Примечательное круглое окно — всего лишь декоративная обманка, лишённая своей непосредственной функции. Оно служит украшением фасада банно-гостевого комплекса, вид на который открывается из главного дома
Экспликация: 1. Кухня-столовая 28,8 м² 2. Умывальная 4,4 м² 3. Душевая 1,1 м² 4. Санузел 1,1 м² 5. Сауна 5,2 м² 6. Бассейн 14,2 м² 7. Гостиная 14,6 м² 8. Гардеробная 3,8 м² 9. Спальня 9,4 м²  Нестандартный дачный участок героев нашей статьи отличается большими перепадами высоты (порядка 6 м). В своё время на уклоне был построен дом, а вот единственная ровная площадка, расположенная в самой высокой точке владения, никак не была задействована. Глава многодетного семейства мечтал о небольшой бане, но, когда за разработку проекта взялись его супруга дизайнер Наталия Сморгонская и её коллега архитектор Анна Беляевская, функционал будущего здания сильно расширился. Согласно задумке авторов, в архитектуре постройки объединились два функциональных блока, один из которых предназначен для круглогодичного пользования, второй — только в летний сезон.
В состав «тёплой» территории вошли кухня-столовая и сауна с примыкающим санузлом, а также гостевая комната, позволяющая оставаться на ночь друзьям или родственникам семейства. Для дополнительного удобства в это помещение предусмотрен отдельный вход со стороны улицы. Неотапливаемая половина состоит из двух квадратных в плане объёмов, в одном разместили бассейн — гидромассажную ванну, а в другом — зону отдыха с телевизором. Между ними устроена открытая терраса с красиво вписанным в общий объём постройки прозрачным навесом.
Облицовка наружных элементов искусственным камнем повторяет отделку цоколя главного дома. Сходные черты во внешнем облике строений призваны создать на участке единый архитектурный ансамбль
Оптимальным основанием для строения оказался ленточный железобетонный фундамент. Изначально на нём установили полноценный сруб из профилированного бруса (250 × 230 мм), но в процессе строительства центральное помещение (где планировалась кухня-столовая) показалось архитекторам слишком тёмным, и глухую деревянную стену в этой зоне решили демонтировать, заменив бетонной конструкцией с остеклением. Затем были установлены опорные столбы для монтажа центрального «прозрачного» фрагмента навеса-крыши (достигающего в коньке высоты 5,5 м, в низшей точке — 2,2 м). На обе стороны двускатной крыши, расположенные уровнем ниже, уложили кровельный пирог из плёночной пароизоляции, утеплителя и металлочерепицы.
Большой стол для трапезы на свежем воздухе расположен на оси симметричной объёмно-пространственной композиции, пронизанной мощной вертикалью портала камина
Одна из балок сохранила свою первозданную форму и фактуру. Плакаты на стене — дань увлечению хозяев горными лыжами
Неотъемлемой концепцией банно-гостевого комплекса стала идея лёгкой трансформации, позволяющая пользоваться всеми удобствами вне зависимости от неблагоприятных погодных условий. Так, параллельно-сдвижные металлопластиковые двери-порталы, очерчивающие периметр летних помещений (бассейн и гостиную), позволяют в солнечные дни раздвигать границы, тем самым впуская «улицу» внутрь дома. Чаша бассейна вместимостью 1,5 м³ утоплена в деревянный подиум, в котором скрыто и инженерное оборудование для её обслуживания. Доступ к технической начинке осуществляется с помощью специального широкого люка.
Все плетёные предметы для уличного использования выдержаны в единой стилистике и цветовой гамме. Авторы заказали их на китайской фабрике по изготовлению садовой мебели
Зона отдыха под навесом
Душевая и туалет имеют отдельные входы, расположеные по обеим сторонам от раковины обтекаемой формы
Хозяйка мечтала об уютном внутреннем дворике для дружеских посиделок на улице, защищённом от дождя и ветра. Таким местом стало пространство под навесом из сотового поликарбоната. Этот кровельный материал был выбран из-за светопропускающей способности, прочности, а также лёгкости монтажа гибких листовых панелей. Кроме того, от капризов погоды патио с трёх сторон оберегают стены строения, а с четвёртой — перегородка, подпирающая скат крыши.
Все деревянные поверхности тонированы тёмно-коричневой пропиткой на водной основе, которая глубоко проникает в структуру дерева, защищая поверхность от грибка и плесени.
Терраса
Мебель для зоны отдыха
Демократичный бескаркасный диван-трансформер, формирующий обстановку летней лаунж-зоны, был изготовлен на заказ отечественным производителем. Изнутри модули наполнены шариками вспененного полистирола, которые не боятся минусовых температур, а также создают индивидуальную ортопедическую основу. Влагонепроницаемые чехлы позволяют использовать изделие как дома, так и на свежем воздухе.
Столешница обеденного стола оказалась настолько тяжёлой (около 400 кг), что для её установки на сварное металлическое основание потребовалась помощь шести человек.
Пространство под потолком украшено коллажем из сильно увеличенных эскизов Леонардо да Винчи (в том числе к картине «Тайная вечеря»), цифровое изображение которого перенесено на натяжное полотно. Подобный приём применён и в оформлении санузла
Камин и хранение дров
За отопление зимней половины строения отвечает дровяной камин с разводкой тёплого воздуха в санузел и гостевую комнату по воздуховодам, проложенным в стенах, сауна нагревается за счёт дровяной двусторонней каменки. Необходимость хранения большого количества сухих натуральных энергоресурсов решили обыграть в дизайне интерьера, отлив из бетона две ниши-дровницы, предназначенные для поленьев стандартной длины 35 см.
Под рабочую поверхность кухни, отлитую из бетона, встроили все необходимые ящики. А навесная конструкция совмещает в себе функции хранения бокалов и освещения
Участок, на котором теперь возвышается гостевой домик-баня, расположен в посёлке Ново-Токсово Ленинградской области. К сожалению, стремясь сэкономить на строительных работах, мы поручили дело «проверенному» и относительно недорогому специалисту, который ранее участвовал в возведении основного строения и знал все коммуникации. Тогда все фасадные и внутренние работы были завершены уже через год, а в этот раз что-то пошло не так, и стройка растянулась на целых 3 года. Интересная деталь: система обеспечения для гидромассажной ванны с чашей вместимостью всего 1,5 м³ стоит практически столько же, сколько и для полноценного бассейна длиной 10 м.
Архитектор-дизайнер Анна Беляевская, дизайнер Наталия Сморгонская
Авторы проекта
Укрупненный расчет стоимости обустройства бани с гостевой комнатой общей площадью 82,6 м², аналогичной представленной*
Наименование работ
Количество
Стоимость, руб.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ
Разметка осей, планировка, выемка и обратная засыпка грунта
компл.
22 600  Устройство песчаного основания под фундамент
компл.
Устройство монолитного железобетонного фундамента
компл.
29 800  Гидроизоляция фундамента ПВХ-мембраной
компл.
Прочие работы
компл.
ВСЕГО
71 000  Применяемые материалы по разделу
Песок
компл.
Бетон тяжёлый (М150), арматура, опалубка
компл.
36 500  Гидроизоляционная ПВХ-мембрана
компл.
Прочие материалы
компл.
ВСЕГО
48 300  СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ, ПЕРЕКРЫТИЯ, КРОВЛЯ
Устройство наружных и внутренних стен из профилированного бруса, установка колонн, опор и других вертикальных элементов
компл.
97 400  Устройство скатной кровли из металлочерепицы, пароизоляция, утепление, навес из сотового поликарбоната
компл.
188 600  Монтаж металлопластиковых окон и дверей Veka
компл.
176 300  Прочие работы
компл.
23 100  ВСЕГО
485 400  Применяемые материалы по разделу
Профилированный брус сечением 250 × 230, 125 × 230 мм  компл.
62 200  Сотовый поликарбонат
компл.
35 800  Пиломатериалы для стропильной системы, пароизоляция плёночная, гидроизоляция мембранная, минераловатный утеплитель, металлочерепица
компл.
254 200  Металлопластиковые окна и двери Veka
компл.
555 000  Прочие материалы
компл.
43 600  ВСЕГО
950 800  ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
Электромонтажные работы
компл.
25 900  Монтаж системы вентиляции
компл.
22 400  Монтаж системы водоснабжения и канализации
компл.
25 700  Устройство камина, дровяная двусторонняя каменка
компл.
23 400  Устройство бассейна
компл.
23 500  ВСЕГО
120 900  Применяемые материалы по разделу
Оборудование и материалы для электромонтажных работ и монтажа системы освещения
компл.
63 400  Оборудование и материалы для системы вентиляции
компл.
46 500  Оборудование и материалы для бассейна
компл.
36 000  Оборудование и материалы для системы водоснабжения и канализации
компл.
21 500  Прочие материалы
компл.
ВСЕГО
175 800  ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Шлифовка, обработка антисептиком деревянных конструкций, пропитка, укладка керамической плитки, еловые панели, бетон под лаком, обшивка вагонкой стен и потолка
компл.
186 300  Устройство деревянных полов с утеплением
компл.
60 400  Сантехнические работы
компл.
36 000  ВСЕГО
282 700  Применяемые материалы по разделу
Морилка по дереву, антисептик «Пирилакс», керамическая плитка Kerama Marazzi, вагонка (сосна), прочее
компл.
259 100  Доска обыкновенная, утеплитель
компл.
66 000  Материалы для выполнения сантехнических работ
компл.
114 000  ВСЕГО
439 100  ИТОГО
2 574 000  * Расчёт выполнен без учёта накладных, транспортных и других расходов, а также прибыли фирмы.
Технические данные
Общая площадь постройки 82,6 м²  КОНСТРУКЦИИ
ТИП ЗДАНИЯ: комбинированный — каркасно-брусовый ФУНДАМЕНТ: железобетонный, ленточный НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ: профилированный брус сечением 250 × 230 мм, наружная отделка — цветной лессирующий состав ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ: профилированный брус сечением 125 × 230 мм ПОЛ: по лагам, утеплённый КРЫША: скатная, металлочерепица, пароизоляция плёночная, утепление + фрагменты навеса из сотового поликарбоната ОКНА: металлопластиковые Veka ДВЕРИ: металлопластиковые Veka
СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: скважина КАНАЛИЗАЦИЯ: автономная ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ: муниципальная сеть ОТОПЛЕНИЕ: от котла основного дома, воздушное отопление — от печи камина ВЕНТИЛЯЦИЯ: естественная приточно-вытяжная ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: дровяной камин, дровяная двусторонняя каменка
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
СТЕНЫ: пропитка на водной основе, керамическая плитка, еловые панели, бетон под лаком ПОЛЫ: доска обыкновенная ПОТОЛКИ: вагонка (сосна), пропитка на водной основе, натяжные потолки МЕБЕЛЬ: Китай, отечественные производители
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