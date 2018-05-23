«Не перед телевизором же сидеть»: Алена Водонаева рассказала о принципах воспитания сына

Телеведущая Алена Водонаева ответственно относится к образованию своего сына Богдана. Она находит для него лучших учителей и старается развивать наследника во всех направлениях. Мальчик так или иначе занят семь дней в неделю.

Совсем скоро начнутся летние каникулы — Богдану предстоит много перелетов, так как за три месяца он посетит Геленджик, после полетит вместе с мамой и отчимом Америку и уже в августе будет отдыхать с отцом, а также побудет в языковом лагере в Швейцарии. При этом его мама считает, что даже во время каникул сын должен заниматься, поэтому сейчас она ищет для него хороших репетиторов.

«Из всего этого трехмесячного списка заниматься учебой сын не будет только на Алтае. Походные условия, жизнь в палатках и дикость земли обязывают расслабиться на полную, слиться с природой и забыть на время об образовании, да вообще о цивилизации. Все остальное время Богдан будет заниматься. В Швейцарии лагерь в принципе направлен на развитие, плюс английской язык своё дело сделают. Сын уже в третий раз туда летит. В Геленджике сейчас ищем преподавателя, чтобы приходила каждый день с 13 до 16. Как раз это время солнцепёка, на улице делать нечего, не перед телевизором же сидеть», — написала Алена в микроблоге.

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Мнение поклонников по поводу расписания Богдана разделилось — одни считают, что Водонаева перегружает своего наследника и лишает его детства, а другие уверены, что такой подход к воспитанию положительно сказывается на мальчике, ведь он уже значительно выделяется на фоне своих сверстников.