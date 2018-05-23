«Бриллиант в остатках салата?»: Алена Кравец показала помолвочное кольцо

Певица и модель Алена Кравец , которая в 2016 году стала героиней светской хроники из-за избиения мужа, планирует выйти замуж во второй раз. Женщина и раньше намекала на то, что в скором времени повторно свяжет себя узами брака, но теперь решила продемонстрировать бриллиант внушительных размеров, чтобы ни у кого не осталось сомнений — ее одаривают драгоценностями, она любима и очень счастлива.

После скандала с богатым экс-супругом, который ее избил, Алена Кравец вновь отправится под венец. Знаменитость примеряет свадебные платья, выясняет мнения подписчиков о них и не скрывает радостных эмоций от того, что вновь стала невестой. На днях Кравец показала фото тарелки с едой. Но речь идет не о хвастовстве яствами, что, впрочем, тоже не редкость среди знаменитостей. Посреди блюда с овощами и красной рыбой красовалась коробка, а на ней — большой сверкающий камень. На снимке сразу не понять, что за украшение, но Алена поделилась эмоциями, прояснив ситуацию: «Красивая здесь подача блюд. Спасибо, милый! Твоя любовь так же чиста и крепка, как этот бриллиант и прошла все проверки на „крепость“.

В смайлах к посту селебрити указала, что речь идет о помолвочном кольце — она сопроводила снимок следующими тегами: „любовная история“, „невеста“, „он знает, что я люблю“. Преданные поклонники принялись обсуждать украшение и порадовались за его обладательницу. Ну а злопыхатели указали на то, что подача такого подарка была бы более уместной в цветах, десерте или просто в бархатной коробке, но никак не по соседству с салатом: „Как мило, среди недоеденной пищи лежит нечто непонятное с трогательной подписью, которая непонятно кому адресована“. „Бриллиант в помидорах? Оригинально“. „Аленка, очень рада за вас, поздравляю!“

»Муж бывший подарил? Или кто?» «Во второй раз замуж? Нужна вам та печать в паспорте?» «Ой, свадьба не за горами, ждем с нетерпением!» «Странная подача, бриллиант в остатках салата, но ладно, главное — смысл». «Камень большой, замуж можно выходить».

Что касается счастливца, который планирует взять в жены Кравец, то о нем мало что известно. Некоторые СМИ приписывают женщине роман с неким итальянцем. Будем надеяться, что вскоре красавица назовет имя своего избранника и покажет его общественности. А недавно Кравец попала в больницу с травмированными конечностями и недоброжелатели посчитали, что это «работа» ее бывшего супруга-олигарха.