Русский хоккеист не оставил в беде больную раком американскую школьницу. Ее состояние улучшается

Дружба российского хоккеиста «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко и американкой Арианной Дуган началась еще в 2015 году, когда они познакомились на благотворительном мероприятии Hockey Fights Cancer. С тех пор нападающий старается активно поддерживать школьницу, страдающую онкологическим заболеванием. Они регулярно встречаются, так, в прошлом феврале Тарасенко поздравил девочку с днем рождения и подарил ей поездку на два гостевых матча команды с «Аризоной» и «Колорадо».

«Этот незнакомец по-дружески отнёсся к нашей семье и так много сделал для нас. У него большое сердце, он очень добрый человек. Это просто невероятно. Когда встречаешь столь щедрых и милых людей, то снова начинаешь верить в человечество», — сказала тогда о Тарасенко мама Арианны Лори Цукер.

«Она выглядела впечатлённой. Этого стоило ожидать, но если сейчас посмотреть в её глаза, то мы с женой сделали правильный выбор, преподнеся ей этот скромный подарок. Это не бог весть что, но, когда ребёнок счастлив, это уже большое дело», — делился эмоциями Тарасенко.

У Арианны еще в три года обнаружили нейробластому — злокачественную опухоль, которая встречается в основном у детей. За 8 лет у нее было несколько рецидивов, но в последнее время в состоянии Ари наблюдаются заметные улучшения.

На днях Владимир Тарасенко с женой Яной снова посетил юную болельщицу. Он поздравил 11-летнюю девочку с окончанием начальной школы и вручил ей в подарок свой игровой свитер.

«Мне было приятно снова встретиться с тобой! Поздравляю с окончанием поздравляю с окончанием обучения! Будь сильной и поправляйся!», — написал хоккеист в своем Инстаграме.

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