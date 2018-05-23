«Оделись в суши»: многодетная мать покорила Сеть креативными фото семьи

Кейт Веланд (Kate Weiland) — мама троих очаровательных детей и творческая личность. Кейт рассказывает, что всегда тяготела к искусству и много лет работала учителем танцев, а когда ушла в декрет, решила попробовать себя в фотографии. Первые работы молодой женщины были связаны с едой. Так фотография с суши стала вирусной и облетела все соцсети, следом Кейт сделала фото со стейками, яйцами и другой едой. Потом пришла идея воплотить образы из некоторых известных фильмов и просто милые семейные сценки с забавными деталями и, конечно, креативной одеждой. У талантливой мамы уже больше 230 тысяч подписчиков в Instagram, и количество фанатов увеличивается с каждой новой крутой фотографией.