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«Оделись в суши»: многодетная мать покорила Сеть креативными фото семьи
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«Оделись в суши»: многодетная мать покорила Сеть креативными фото семьи 

Ридус 1 час назад
Фото: Ридус
Кейт Веланд (Kate Weiland) — мама троих очаровательных детей и творческая личность. Кейт рассказывает, что всегда тяготела к искусству и много лет работала учителем танцев, а когда ушла в декрет, решила попробовать себя в фотографии. Первые работы молодой женщины были связаны с едой. Так фотография с суши стала вирусной и облетела все соцсети, следом Кейт сделала фото со стейками, яйцами и другой едой. Потом пришла идея воплотить образы из некоторых известных фильмов и просто милые семейные сценки с забавными деталями и, конечно, креативной одеждой. У талантливой мамы уже больше 230 тысяч подписчиков в Instagram, и количество фанатов увеличивается с каждой новой крутой фотографией.
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