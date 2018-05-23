Знакомьтесь, Анжелика Висконти — внучка «звездного обувщика» Сальваторе Феррагамо

Анжелика Висконти прилетела на открытие нового флагман­ского бутика Salvatore Ferragamo на Невском проспекте и дала нам эксклюзивное интервью — о конкуренции в семейном бизнесе, воспоминаниях о легендарном дедушке и элегантности русских мужчин.

Кто еще из семьи вовлечен в управление модным домом Salvatore Ferragamo? Как распределяются обязанности и чем занимаетесь именно вы?

В компании трудятся уже три поколения преемников Сальваторе , а руководит его жена, моя 96-летняя бабушка Ванда. У нас есть особое правило — управлять брендом может не больше трех человек в поколении, поэтому моя тетя — Джованна — занимается женской одеждой, а дядя — Леонардо — рыночными вопросами. Среди внуков Сальваторе (нас, представьте себе, 23!) в модном доме работают Джеймс, Диего и я. Братья отвечают за производство кожаных изделий, а я за работу со странами южной Европы.

Вот это конкуренция!

Да, но нам удалось сохранить крепкий семейный союз — все решения принимаем вместе, учимся искать компромисс. Есть ради чего — небольшой магазин дедушки вырос в крупный бизнес, и этот успех до сих пор вдохновляет каждого.

Ваша любимая история про дедушку?

Хотя я родилась после его смерти, как предание передается его подход к жизни. Однажды в родной Флоренции он прогуливался вдоль реки Арно, увидел дворец Феррони и моментально влюбился! Арендодатели выставили жесткие условия: в случае задержки ежемесячной оплаты хотя бы на один день они забирали весь бизнес. Он бы потерял все! Но дедушка согласился не думая — много работал, не переставал мечтать, а потом взял и выкупил весь дворец. Сейчас в нем находится наш семейный музей. Вы обязаны его увидеть!

Приглашаете?

Почти всю его обувь, которая была переосмыслена для новой лимитированной коллекции «Ferragamo Creations». В нее вошли 100 разных туфель, босоножек и балеток, воссозданных по эскизам Сальваторе. Некоторые из них можно купить в Петербурге.

Salvatore Ferragamo работает на русском рынке уже 15 лет. Это какая-то личная история или ориентация на высокую покупательскую способность?

С русскими клиентами бренд объединяет особое отношение к качеству. Мы заметили, что, заходя в магазин, они рассматривают детали, щупают ткани. Поэтому с 2002 года, когда мы открыли первый бутик в Москве, начали привозить, в первую очередь, практичные классические вещи. Плюс, у русских прекрасный вкус, меня поражает элегантность мужчин и красота женщин. А какой у вас город! В Петербурге я была еще во время открытия магазина в Grand Palace в 2008-м, долго гуляла и любовалась церквями. Появился новый повод приехать к вам, и я надеюсь, он не последний! Фото: архивы пресс-служб