Жительница Казани выиграла планшет за подписку на «АиФ»

Жительница Казани Ирина Потоцкая выписывает « Аргументы и Факты » не одно десятилетие. Еженедельник читает вся её семья.

Ирина Борисовна приняла участие в конкурсе «Подпишись и выиграй приз» и стала обладательницей планшета.

АиФ» мы читаем с момента появления газеты, — рассказывает Ирина Потоцкая. — Её тогда выписывать было нельзя, но поскольку мама работала заведующей библиотекой, мы получали возможность первыми прочитать ее. Помню, первые номера были нецветными. Папа работал на заводе и был в отделе политинформатором, а я поступила в авиационный институт и параллельно работала в комитете комсомола. Так что газета изучалась от корки до корки, и многое можно было прочитать между строк. «АиФ» в нашей семье уже долгие годы. Я ее выписываю для мамы, читаю сама, читает её и моя дочь. А после соседи по подъезду читают «АиФ» «по наследству». Сама я также читаю электронную версию».

По словам Ирины Борисовны, газета привлекает внимание броскими заголовками и фотографиями, лаконичной версткой. Среди любимых рубрик — «Гость редакции» и «вопрос-ответ», где сжато и толково можно прочитать важную информацию. Признается, что нет такой части газеты, которая осталась бы без внимания. «Всегда интересно читать о людях, исторические материалы. Узнаю многие факты, о которых раньше не знала, — рассказывает читательница. — Поскольку я работаю преподавателем в авиационно-техническом колледже, газета для меня — большое подспорье. Она помогает общаться с ребятами. В ней много информации о политике, межнациональных отношениях, про республику. Материал прочитывается, пропускается через себя и обсуждается с молодежью. Ребятам я говорю: „Читайте уважаемые издания, такие как „Аргументы и Факты“, а не Википедию. Газете никогда не изменим, будем читать и выписывать. Думаю, что газета будет выписываться, пока есть такая возможность и живо печатное слово“.

Ирина Потоцкая оставила и наказы редакции — писать больше о простых людях, о молодежи, о красотах родного края, предложила проводить больше конкурсов для читателей. „Молодежи надо рассказывать о волнующих их темах — о любви, о семье. Их волнуют темы гражданских браков, чайлдфри (бездетных браков), секты, проблема суицидов. „Нужно рассказывать, как прекрасен этот мир и жизнь — во всех ее проявлениях“, — заключает она. Постараемся выполнить!

До 30 июня успейте подписаться на Аргументы и Факты и участвуйте в розыгрыше призов. Главный из них — поездка за границу на двоих. Анкету участника можно заполнить здесь до 30 июня.