«Плохие парни»: почему девушки в них влюбляются

Множество бульварных любовных романов начинается с того, что главная героиня — вся из себя прилежная и правильная, ждущая своего принца — доброго, чуткого и такого же прилежного и правильного — вдруг сталкивается с холодным, грубым и самоуверенным мужланом, который поначалу ни во что её ни ставит. Мы ненавидим его с первых страниц, но со временем нам раскрываются «истинные» и несомненно благородные причины его жесткости, и вот «плохой парень» сам превращается в прекрасного и чуткого принца, и читательницы вместе с главной героиней влюбляются в него по уши.

Плохие парни решительны, требовательны, бескомпромиссны и уверены в себе и своих взглядах на жизнь. Воспитанная в традиционной семье девушка тянется к уверенности, к «каменной стене». Ей кажется, что если человек не раздумывает над своими поступками, он точно знает, что делает. Не важно, что его поступки не имеют ничего общего с её собственными взглядами и принципами. Уверен — значит, правильно. С плохим парнем не соскучишься: он активен, бесстрашен и совершенно непредсказуем, под него постоянно нужно подстраиваться. Он не стесняется в выражениях, жесток и холоден, но при этом порой совершает «большие» почти «геройские» поступки (даже если они объективно ничего не стоят), что сражает его избранницу наповал. Его оторванность от общества и абсолютное пренебрежение социальными нормами принимается девушкой за независимость и самодостаточность, и распознать подделку удаётся слишком поздно. Ведь плохой парень — отличный манипулятор и интуитивно знает, как расположить к себе человека (поэтому, несмотря на все его недостатки, вокруг него всегда вертится много народу).

В чём же кроются истинные причины любви к этому типажу, почему он так популярен?

1. Все мы родом из детства. Умение общаться с противоположным полом закладывается в нас через общение с родителями, т.е. в данном случае — с отцом. Дети воспринимают родителей непререкаемым авторитетом и перенимают их способ общения с ними и друг с другом. Если отец постоянно ссорится с матерью, бьёт её и унижает, а дочка в ответ на рассказ о своих проблемах слышит только «что ты мне голову морочишь, иди сама разбирайся», то и в дальнейшем, как бы сильно её ни обижало такое поведение, подсознательно она всё равно будет тянуться именно к такой «любви», к которой привыкла.

2. Тяга к любви, которой «достойна». Девушки, западающие на «плохих парней», зачастую глубоко неуверенны в себе и считают, что сами заслуживают жесткого обращения, а уважать их просто не за что. Они всегда находят оправдание непозволительных действий своих партнёров в своих собственных поступках. Жертвуя собой в таких отношениях, ей кажется, что она словно искупает страданиями своё существование в этом мире.

3. «Используй свою женскую мудрость!» Благодаря образу «настоящей женщины», который прививают девочкам приверженцы традиционного гендерного воспитания, они уверены, что смогут изменить своего избранника, если станут примерной девушкой и будут выполнять всё, что он хочет.

4. «Со мной он будет другим». Девушка может думать, что её избранник — словно герой любовного романа. Резкий, пылкий, требовательный снаружи, внутри он мягкий, добрый и по-настоящему любит её. Его жесткое отношение, как ей кажется, приносит боль им обоим, но он просто не может иначе, ведь за столько лет привык отгораживаться от людей. Стоит только подождать, потерпеть, принять его таким, какой он есть — и он раскроет свои настоящие чувства. Увы, этот штамп остается штампом и ничем большим.

5. Привычка. Зачастую с «плохим парнем» связываются девушки неопытные, не имевшие примера здоровых и равных отношений. Они просто не знают, что может быть иначе, поэтому, выбравшись из одних сложных отношений, они могут со временем повторить свою ошибку с другим человеком.

Жесткая любовь привлекательна. Воспитываемым с установкой на любящего, заботливого и бережливого мужа, неуверенным в себе девушкам льстит внимание к ним тех, кто не вписывается в их картину мира. В погоне за новыми ощущениями они быстро сдаются и влезают в эти отношения со всей отдачей. В большинстве своём девушки, западающие на «плохих парней», не имеют большого опыта романтических отношений и просто боятся допустить мысль о том, что они достойны уважения и любви со стороны своего партнёра.

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