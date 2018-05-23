Ещё
Почему вредно промывать нос
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему вредно промывать нос 

Умная 1 час назад
Фото: Умная
Первые упоминания о процедуре промывания носа — джала-нети — встречаются еще в Аюрведе. Для ее последователей эта процедура была ежедневной, как чистка зубов для современного человека. Мода на восточную и нетрадиционную медицину привела к тому, что промывание носа сегодня объявлено буквально панацеей от всех ринозаболеваний. Не последнюю роль в этом, как обычно, играют и производители специальных средств для промывания.
Считается, что после промывания снижается отечность слизистой, нормализуется работа самого носа и капилляров, ускоряется движение слизи, благодаря чему организм вновь обретает способность бороться с инфекцией. Результативность процедуры усиливают вспомогательные растворы, например, на основе морской соли.
Но на сегодняшний день мнения специалистов по этому поводу разделились, и среди врачей можно найти как убежденных сторонников, так и непримиримых противников процедуры. Сложность еще и в том, что ученые до сих пор не могут однозначно, с фактами в руках, доказать правильность той или иной точки зрения.
Аргументы «за»
При промывании носа происходит увлажнение слизистой. Это особенно актуально в отопительный сезон, когда воздух и на улице, и в большинстве помещений становится сухим. Увлажненная слизистая способна лучше противостоять вторжениям болезнетворных микробов.
Кроме этого, действительно, при промывании происходит механическая очистка носовой полости от частиц пыли, патогенных микроорганизмов и слизи. И вот здесь-то кроется главная сложность.
Аргументы «против»
Слизь, образующаяся в носу и вызывающая насморк — это не просто зловредные и неприятные сопли, борьбу с которыми нужно как начинать как можно скорее и любыми способами. Это еще и уникальная защитная среда, состоящая из сложных белков, неспецифических факторов защиты с бактерицидными свойствами и живых и погибших лейкоцитов и лимфоцитов, которые защищают нашу носоглотку от инфекции, и т.д. Лишая нос этой защиты, мы подвергаем организм риску возникновения воспаления околоносовых пазух — синуситу. По данным исследований, люди, которые регулярно делали промывание, заболевали синуситом в среднем до 8 раз в год! После прекращения промываний этот показатель снизился почти в два раза.
Кроме того, слишком частое промывание носа соленой водой может спровоцировать нарушение работы ресничек эпителия, которые также выполняют защитную функцию.
Еще один опасный момент — при неправильном проведении процедуры, что не редкость в домашних условиях, вода под давлением может попасть в носоглотку, а оттуда — в среднее ухо, принося с собой всю вредную микрофлору. Поскольку среда здесь относительно стерильная, букет микробов и бактерий очень быстро вызывает воспаление среднего уха — отит. Особенно актуальна эта проблема в детском возрасте, поскольку у детей короткие и широкие слуховые трубы, иногда еще и наклоненные именно в сторону среднего уха. В результате лечение одной болезни провоцирует начало другой, еще более серьезной.
«Мыть или не мыть?» — вот в чем вопрос…
Даже если вы сторонник промывания, все же откажитесь от длительных и регулярных процедур, особенно с целью профилактики. Делайте это только тогда, когда в организме уже имеется инфекция. Не промывайте нос непосредственно перед выходом на улицу, попавшая в носовые пазухи вода может взывать локальное переохлаждение. Даже йоги в теплой Индии обязательно просушивали нос в течение 40–60 минут.
Ни в коем случае не слушайте «добрые» советы по поводу промывания мылом, соком свеклы, огурцов или алоэ. Слизистая носа чрезвычайно нежна и любое неправильное вмешательство может легко ее повредить. И, пожалуйста, не занимайтесь самолечением. Все процедуры и растворы для промывания должны быть назначены врачом, а методика проведения отработана до мелочей. Особенно если речь идет о промывании носа у ребенка.
Сообщение Почему вредно промывать нос появились сначала на Умная.
Умная: последние новости
Эйджизм: «старше» не равно мудрее» «Плохие парни»: почему девушки в них влюбляются Главные стереотипы, которые «вредят» мужчинам
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ким Кардашьян поделилась своим обнаженным фото4
Названы марки опасного сливочного масла18
Пугачева поделилась интимными подробностями10
Как выглядят дети, которые вырастили звери
Знаменитая певица разделась в ванной в прямом эфире
Новости партнеров
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
10:21
Смогут ли учёные продлить жизнь человека
Здоровье
07:34
Как выглядят дети, которые вырастили звери
Дети
01:00
К Бузовой вернулись аппетитные формы
Звёзды
11:41
Романы звезд, на которые всем плевать
Звёзды
12:05
Как живут жены спортсменов-богатеев
Звёзды
06:33
Мистические загадки, которые решат самые сметливые
Психология
10:12
Топ хитрых уловок, которые используют рекламщики
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение