«Богиня и наша гордость»: Боня хвастается украшениями на миллион, а поклонники ей вторят

38-летняя Виктория Боня поделилась с фолловерами эмоциями по поводу недавней публикации о ней в Сети. На недавно прошедшем Каннском кинофестивале российская модель и телеведущая Виктория Боня привлекла к себе максимум внимания — не только с помощью нового состоятельного бойфренда, но и благодаря платьям от кутюр и очень дорогим украшениям. Последние оценили и в западной прессе: британская газета The Telegraph назвала ее выбор ювелирных аксессуаров лучшим среди всех остальных знаменитостей, появившихся в этом году в Каннах. Виктория сообщила об этом лестном отзыве своим фолловерам в Instagram, и они осыпали ее комплиментами: «Вика, ты просто богиня», «Красотка, мы гордимся тобой», «Настоящее достижение». Напомним, что не так давно Боня закрутила роман с французским миллиардером Пьером Андюраном , которого уже представила друзьям. Более того, дочь Виктории Анджелина подружилась с дочкой Пьера от брака с российской моделью Евгенией Слюсаренко. Говорят, что те самые украшения, которые Виктория демонстрирует в своем микроблоге, были не взяты напрокат (как это принято среди большинства знаменитостей), а куплены ее ухажером в подарок. Фото: Instagram