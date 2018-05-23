31 мая на Белом озере пройдет традиционный праздник

31 мая на Белом озере пройдет праздник «Спуск ботика Петра I». В Косинском детском морском клубе это мероприятие стало традиционным. Все пришедших ждет концерт, театрализованное действие, спортивные соревнования.

В течение многих лет на этот праздник собираются не только жители района Косино-Ухтомский, но и из других районов и округов. Зрителей захватывает зрелище, когда на воду спускают знаменитый ботик, а также бригантину и колесный пароход. Кроме того, здесь проходит театрализованное действо — в гости приходит Петр Первый со своей свитой. Но каждый раз в сценарии праздника появляется что-то новое.

В этот раз состоится еще сражение наших моряков с противником, пройдет концерт под названием «День России», парусная регата, спортивные состязания на лодках и каноэ. Вкусный чай со смородиновым листом, гречневую кашу по особому рецепту могут попробовать гости полевой кухни. Она будет работать в течение всего праздника.