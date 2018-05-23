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Как все успевать? Распорядок дня успешного человека
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Как все успевать? Распорядок дня успешного человека 

АиФ Санкт-Петербург 53 минуты назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Многие современные люди хотели бы, чтобы в сутках было не 24, а 30 или 40 часов: только так, по их мнению, можно все успевать. Нередко люди задерживаются на работе, так и не успев выполнить все задачи, а дома ждут новые дела: нужно приготовить обед на завтра, пропылесосить, проверить уроки у ребенка. Времени на отдых, конечно, не остается. Как справляться со всеми делами и не уставать, рассказала психолог Людмила Артемьева.
Спланируйте свой день
Главное правило, которому необходимо следовать, чтобы все успевать — планирование своего дня. Заведите ежедневник или специальную тетрадь, куда вы будете вносить все задачи на предстоящий день с указанием отведенного на них времени. Трезво оценивайте свои силы и в первую очередь планируйте самые важные дела. Если останется время, можно добавить в список несколько второстепенных задач. «В случае, если вам нужно успеть слишком много, что-то можно перенести на выходной день, — советует психолог. — Не откладывайте все на понедельник: в начале новой рабочей недели у вас появятся другие задачи, в результате вся неделя пройдет в суматохе. Но все же не увлекайтесь работой на выходных: в эти дни нужно отдыхать!».
Старайтесь правильно расставлять приоритеты и выполняйте дела именно в тот день, в который вы запланировали. Все свое время расписывать по часам не стоит: запланируйте около 70% своего дня, а оставшиеся часы оставьте для непредвиденных задач, которые обязательно возникнут.
«У планирования есть еще один несомненный плюс, — отмечает Артемьева. — Вы сразу увидите, сколько времени вы ежедневно тратили на бесполезные занятия. Некоторые даже не замечают, что в ходе рабочего процесса отвлекаются на бесцельное просматривание соцсетей или каких-нибудь картиной. При этом человек не получает от этого удовольствия и не отдыхает, но время-то все равно тратится. Когда вы четко начнете планировать дела, вы сможете исключить все отвлекающие факторы и сделать свою работу более продуктивной».
Пусть отдых будет практичным
По словам эксперта, в распорядок дня нужно включать не только дела по работе, но и все то, от чего вы получаете удовольствие: пусть эти пункты станут своеобразной мотивацией! Добавьте в список поход в кино, прогулку в парке, приятный телефонный разговор или даже 10-минутный перерыв на десерт. Кто будет просыпаться по утрам с хорошим настроением, если предстоящий день похож на скучный бизнес-план без развлечений.
Не забывайте периодически делать перерывы в делах. После часа монотонной работы отвлекитесь на 5 минут, чтобы полить цветы в офисе, еще через час — налейте себе чай, потом — сделайте гимнастику для глаз. «Всем известно, что лучший отдых — это смена деятельности, — напоминает психолог. — Поэтому отвлечься от основных дел тоже можно с пользой!».
Живите по биологическим часам
Важно выстроить свой день в соответствии с биологическим ритмом. Даже если вы работаете удаленно, вставайте не позже 8 часов утра. Это период, когда все процессы в организме уже запущены, а завтрак отлично усваивается и превращается в энергию. Как правило, работоспособность у человека находится на «пике» также в утренние часы. Самые важные из запланированных дел лучше всего успеть до 12 часов. «После полудня умственная и физическая активность у человека идет на спад, — объясняет эксперт. — Если к этому времени у вас будут выполнены главные задачи, вы сами будете довольны собой: впереди еще столько времени, а все основное уже сделано!».
После обеденного перерыва человек чувствует новый приток энергии. Именно в это время можно найти решение различных проблем, придумать интересные идеи, развить планы, провести совещание. Остаток рабочего дня посвятите необязательным делам, которые можно выполнить в другой день: не откладывайте ничего «на потом», и тогда времени будет хватать на все.
Четко спланированный рабочий день позволит вам меньше уставать, и у вас останутся силы на домашние дела. Если уделять им два часа в сутки, у вас в квартире всегда будет чисто, в холодильнике будет стоять обед, и вы успеете насладиться общениям со всеми домочадцами. «Время после работы также спланируйте заранее, — рекомендует Артемьева. — Многие домашние дела не требуют ежедневного выполнения, в отличие от общения с близкими. Уделите родным хотя бы час в день. В оставшийся час можно постоять у плиты или погладить белье, протереть пыль. Бывает и такое, что вам не хочется ничего делать после работы? Хорошо, побудьте дома или сходите куда-нибудь развлечься, а работу по дому сделаете завтра. Планирование позволит вам развиваться, расти и стать успешным человеком во всех сферах жизни. 24 часа в сутках — это более чем достаточно!».
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