Ещё
Чаплин посоветовал Шнурову не бояться чёртиков, похожих на мышей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чаплин посоветовал Шнурову не бояться чёртиков, похожих на мышей 

Говорит Москва 50 минут назад
Фото: Говорит Москва
О своих галлюцинациях Сергей Шнуров рассказа в документальном фильме «Сергей Шнуров. Экспонат», опубликованном в YouTube. «Было один раз. Таких маленьких чертиков, небольших, нестрашных. Они были похожи на мышей», — рассказал музыкант.
В интервью «Говорит Москва» протоиерей Всеволод Чаплин назвал Шнурова «несчастным другом».
«Я никогда не слышал, чтобы бесы являлись под видом мышей. Сам я злых духов не видел. Тому, что они являются господину Шнурову, я не удивляюсь, и уже писал об этом в шутливой стихотворной форме.
В его творчестве есть какой-то демонический момент. Дешёвый демонический момент.
Хочется пожелать ему, чтобы он поменьше встречался с такими явлениями. А если уж они появляются, не нужно анализировать то, что происходит, не нужно бояться того, что происходит, не нужно вести с бесами внутренний диалог и пытаться с ними договориться. Нужно просто забыть об этом явлении. А наш непутёвый, несчастный друг, кажется, помнит об этом явлении и почему-то оно его заботит».
В январе этого года священник и артист обменялись несколькими поэтическими выпадами в адрес друг друга. Они спорили о нецензурной брани.
Говорит Москва: последние новости
Daily Mail: принц Гарри подарил Меган Маркл кольцо своей матери Меган Маркл поймали на сквернословии во время свадьбы Глава Минздрава прогнозирует продление периода детства до 30 лет
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ким Кардашьян поделилась своим обнаженным фото4
Названы марки опасного сливочного масла18
Пугачева поделилась интимными подробностями10
Как выглядят дети, которые вырастили звери
Знаменитая певица разделась в ванной в прямом эфире
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
10:21
Смогут ли учёные продлить жизнь человека
Здоровье
07:34
Как выглядят дети, которые вырастили звери
Дети
01:00
К Бузовой вернулись аппетитные формы
Звёзды
11:41
Романы звезд, на которые всем плевать
Звёзды
12:05
Как живут жены спортсменов-богатеев
Звёзды
06:33
Мистические загадки, которые решат самые сметливые
Психология
10:12
Топ хитрых уловок, которые используют рекламщики
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение