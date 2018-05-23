Чаплин посоветовал Шнурову не бояться чёртиков, похожих на мышей

О своих галлюцинациях Сергей Шнуров рассказа в документальном фильме «Сергей Шнуров. Экспонат», опубликованном в YouTube. «Было один раз. Таких маленьких чертиков, небольших, нестрашных. Они были похожи на мышей», — рассказал музыкант.

«Я никогда не слышал, чтобы бесы являлись под видом мышей. Сам я злых духов не видел. Тому, что они являются господину Шнурову, я не удивляюсь, и уже писал об этом в шутливой стихотворной форме.

В его творчестве есть какой-то демонический момент. Дешёвый демонический момент.

Хочется пожелать ему, чтобы он поменьше встречался с такими явлениями. А если уж они появляются, не нужно анализировать то, что происходит, не нужно бояться того, что происходит, не нужно вести с бесами внутренний диалог и пытаться с ними договориться. Нужно просто забыть об этом явлении. А наш непутёвый, несчастный друг, кажется, помнит об этом явлении и почему-то оно его заботит».

В январе этого года священник и артист обменялись несколькими поэтическими выпадами в адрес друг друга. Они спорили о нецензурной брани.