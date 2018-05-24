Что ответила Бритни Спирс на требование экс-супруга увеличить алименты их сыновьям

Бритни Спирс дала отпор экс-супругу и отцу сыновей Кевину Федерлайну.

На днях адвокат экс-супруга Бритни Спирс объявил, что Кевин Федерлайн требует от супруги увеличения алиментов. Мол, ему мало тех 20 тысяч долларов. По словам правозащитника, Кевин хочет получать как минимум в три раза больше. При этом Спирс не так часто видится с 12-летним Шоном Престоном и 11-летним Джейденом Джеймсом — мальчики все время живут с отцом. Спирс молчать не стала и высказала свою позицию по этому поводу. Бритни заявила, что это не ее проблема, что у Кевина шесть детей: двое сыновей от их брака и по двое детей от других женщин. Кроме того, Спирс не уверена, что в будущем Федерлайн не попросить еще увеличить выплаты.

— говорят источники.

Похоже, адвокаты Бритни сделают все, чтобы Кевин больше не требовал увеличения алиментов. Кроме того, источники сообщают, что Спирс в месяц тратит на сыновей намного больше, чем дает на расходы экс-супругу. Напомним, Бритни и Кевин были в браке три года и развелись 11 лет назад.

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Фото:Global Look Press